¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?

Video Maribel Guardia aclara infidelidad a su esposo y responde por qué no ayuda más a Imelda Garza

Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, dejó claro si piensa ahora abrir su cuenta en la plataforma de OnlyFans.

La cantante habló al respecto a días de que su exsuegra, Maribel Guardia, revelara que ya no le da dinero para la manutención de su nieto, José Julián.

¿Imelda Tuñón abrirá su OnlyFans?

Este 28 de agosto, Imelda Garza-Tuñón recurrió a su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores una noticia.

“¡Oigan, ya se pueden suscribir a mi contenido exclusivo y tengo mucho que compartir, ja, ja, ja! Hablo mucho, pero bueno”, escribió en un ‘post’.

Ella acompañó su mensaje con una ‘selfie’ y un par de clips en los que aparece con el semblante serio, pero divertida ante la cámara.

Poco después de haber hecho su anuncio, la artista de 28 años hizo una importante aclaración: “¡Gente! No es tipo OnlyFans”.

“Va a ser más bien algo muy diferente a lo que ven en redes sociales. Obvio sí habrá más fotos, más videos, respuestas a preguntas y contacto directo, ¡y sí!, se aclararán cosas”, detalló.

Así, ella puntualizó que se trata más bien de suscribirse a su sección prémium de dicha aplicación, por lo cual cobrará 79 pesos (4,24 dólares) al mes.

Imelda Garza-Tuñón ahora venderá contenido exclusivo. Imagen Imelda Garza-Tuñón/Instagram

¿Por qué Maribel Guardia dejó de apoyar a Imelda Tuñón?

Hace unos días, Maribel Guardia destapó que ya no apoya económicamente a Imelda Tuñón, algo que hacía antes y tras la muerte de Julián Figueroa.

“Lo que es cierto es que ya no le estoy dando la ayuda que le daba porque me lo pidió abiertamente”, dijo a Despierta América el 25 de agosto.

“Pero, sería mi ilusión llegar ante el juez y decirle que a mí me encantaría cubrir todos los gastos del niño”, indicó igualmente.

Reaccionando a esas palabras, la exnuera de la presentadora aseguró a ‘Venga la alegría’: “La realidad aquí es que no queremos nada de ella, o sea, nada”.