Maribel Guardia

¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?

Imelda Garza-Tuñón encontró la manera de obtener más ingresos luego de que afirmara que “no quiere nada” de su exsuegra, quien dejó de darle dinero para la manutención de su nieto, el pequeño José Julián.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Maribel Guardia aclara infidelidad a su esposo y responde por qué no ayuda más a Imelda Garza

Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa, dejó claro si piensa ahora abrir su cuenta en la plataforma de OnlyFans.

La cantante habló al respecto a días de que su exsuegra, Maribel Guardia, revelara que ya no le da dinero para la manutención de su nieto, José Julián.

PUBLICIDAD

¿Imelda Tuñón abrirá su OnlyFans?

Este 28 de agosto, Imelda Garza-Tuñón recurrió a su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores una noticia.

Más sobre Maribel Guardia

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo
2 mins

Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno
2 mins

Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno

Univision Famosos
Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó
2 mins

Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó

Univision Famosos
¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él
2 mins

¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él

Univision Famosos
A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida
2 mins

A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto: revela pacto que tenía con Julián Figueroa
2 mins

Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto: revela pacto que tenía con Julián Figueroa

Univision Famosos
Maribel Guardia reacciona a confesiones de Imelda Tuñón sobre alucinaciones de Julián antes de morir
2 mins

Maribel Guardia reacciona a confesiones de Imelda Tuñón sobre alucinaciones de Julián antes de morir

Univision Famosos
“Hemos cambiado”: Maribel Guardia escribe mensaje a su esposo ante de rumores de infidelidad
3 mins

“Hemos cambiado”: Maribel Guardia escribe mensaje a su esposo ante de rumores de infidelidad

Univision Famosos
“Ese olor”: exnuera de Maribel Guardia ventila triste recuerdo sobre la muerte de Julián Figueroa
2 mins

“Ese olor”: exnuera de Maribel Guardia ventila triste recuerdo sobre la muerte de Julián Figueroa

Univision Famosos

“¡Oigan, ya se pueden suscribir a mi contenido exclusivo y tengo mucho que compartir, ja, ja, ja! Hablo mucho, pero bueno”, escribió en un ‘post’.

Ella acompañó su mensaje con una ‘selfie’ y un par de clips en los que aparece con el semblante serio, pero divertida ante la cámara.

Poco después de haber hecho su anuncio, la artista de 28 años hizo una importante aclaración: “¡Gente! No es tipo OnlyFans”.

“Va a ser más bien algo muy diferente a lo que ven en redes sociales. Obvio sí habrá más fotos, más videos, respuestas a preguntas y contacto directo, ¡y sí!, se aclararán cosas”, detalló.

Así, ella puntualizó que se trata más bien de suscribirse a su sección prémium de dicha aplicación, por lo cual cobrará 79 pesos (4,24 dólares) al mes.

Imelda Garza-Tuñón ahora venderá contenido exclusivo.
Imelda Garza-Tuñón ahora venderá contenido exclusivo.
Imagen Imelda Garza-Tuñón/Instagram

¿Por qué Maribel Guardia dejó de apoyar a Imelda Tuñón?

Hace unos días, Maribel Guardia destapó que ya no apoya económicamente a Imelda Tuñón, algo que hacía antes y tras la muerte de Julián Figueroa.

“Lo que es cierto es que ya no le estoy dando la ayuda que le daba porque me lo pidió abiertamente”, dijo a Despierta América el 25 de agosto.

“Pero, sería mi ilusión llegar ante el juez y decirle que a mí me encantaría cubrir todos los gastos del niño”, indicó igualmente.

Reaccionando a esas palabras, la exnuera de la presentadora aseguró a ‘Venga la alegría’: “La realidad aquí es que no queremos nada de ella, o sea, nada”.

“Yo le deseo que estén en paz con sus decisiones y que, si puede olvidarnos, que nos olvide, porque tiene derecho a estar tranquila y feliz”, subrayó.

Relacionados:
Maribel GuardiaImelda TuñónJulián FigueroaJosé Julián FigueroaPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD