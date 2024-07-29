JLo deja ver lo grandes que están sus hijos, Emme y Max, mientras enfrenta rumores de divorcio

Video JLo reaparece con su hijo Max y sorprende el parecido con su papá Marc Anthony: ya tiene 16 años

Jennifer López aparentemente no está prestando atención a los rumores que crecen acerca de su presunto “divorcio inminente” de Ben Affleck.

En los últimos días, ella se ha mantenido activa en redes sociales, pero enfocada en su cumpleaños número 55 y las celebraciones que ha disfrutado con sus seres queridos, exceptuando al actor.

Dejando a un lado los festejos, este 28 de julio, ella sorprendió al presumirse al lado de sus mellizos, Emme y Max, a quienes procreó con Marc Anthony.

Max, hijo de JLo, es idéntico a Marc Anthony

La primera fotografía que Jennifer López compartió en Instagram es una en la que aparece con Max, posando en el marco de una puerta.

Mientras la intérprete de ‘On the floor’ lo mira emocionada, el joven de 16 años mantiene un gesto serio ante la cámara.

JLo apareció al lado de Max, su hijo con Marc Anthony. Imagen JLo/Instagram

Gracias a la postal, se hizo evidente en enorme parecido que el adolescente tiene ya con su famoso padre, Marc Anthony, tanto en las facciones como en su complexión.

“No había visto una foto de Max en mucho tiempo. Ya está muy grande” y “Lucen hermosos”, escribieron los admiradores.

Esta no es la primera vez que resalta lo mucho que el chico se asemeja físicamente al salsero, en febrero, un retrato suyo, que también difundió su mamá, lo probó.

“¡Es un clon!” y “¡Son idénticos!”, expresaron usuarios de la plataforma digital ante un ‘post’ que mostraba al gemelo en un viaje a Japón.

¿Hija de JLo se parece a ella o su papá?

Además de mostrarse con Max, Jennifer López igualmente colgó una ‘selfie’ junto a Emme, quien se caracteriza por su estilo ‘tomboy’ al vestir.

En la imagen, ambas sonríen y se puede deducir que estaban disfrutando la una de la otra pues están usando ropa casual y se encuentra al aire libre rodeada de personas.

JLo y su melliza, Emme. Imagen JLo/Instagram

“Mi corazón entero”, anotó la protagonista de ‘Selena’ para subtitular el ‘post’, agregando dos emojis de corazón verde y blanco.

La menor comparte con la ‘Diva del Bronx’ la forma de su nariz y de la barbilla, pero asimismo tiene los ojos pequeños como los de Marc Anthony.

