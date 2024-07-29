Jennifer Lopez

JLo deja ver lo grandes que están sus hijos, Emme y Max, mientras enfrenta rumores de divorcio

La cantante presumió a sus mellizos, dejando a un lado los rumores de divorcio de Ben Affleck. El adolescente de 16 años es “idéntico” al salsero.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video JLo reaparece con su hijo Max y sorprende el parecido con su papá Marc Anthony: ya tiene 16 años 

Jennifer López aparentemente no está prestando atención a los rumores que crecen acerca de su presunto “divorcio inminente” de Ben Affleck.

En los últimos días, ella se ha mantenido activa en redes sociales, pero enfocada en su cumpleaños número 55 y las celebraciones que ha disfrutado con sus seres queridos, exceptuando al actor.

PUBLICIDAD

Dejando a un lado los festejos, este 28 de julio, ella sorprendió al presumirse al lado de sus mellizos, Emme y Max, a quienes procreó con Marc Anthony.

Max, hijo de JLo, es idéntico a Marc Anthony

La primera fotografía que Jennifer López compartió en Instagram es una en la que aparece con Max, posando en el marco de una puerta.

Más sobre Jennifer Lopez

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo
2 mins

JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo

Univision Famosos
JLo “no asistirá” a la Met Gala 2025 tras divorcio de Ben Affleck: los ‘looks’ con los que ha cautivado
21 fotos

JLo “no asistirá” a la Met Gala 2025 tras divorcio de Ben Affleck: los ‘looks’ con los que ha cautivado

Univision Famosos

Mientras la intérprete de ‘On the floor’ lo mira emocionada, el joven de 16 años mantiene un gesto serio ante la cámara.

JLo apareció al lado de Max, su hijo con Marc Anthony.
JLo apareció al lado de Max, su hijo con Marc Anthony.
Imagen JLo/Instagram

Gracias a la postal, se hizo evidente en enorme parecido que el adolescente tiene ya con su famoso padre, Marc Anthony, tanto en las facciones como en su complexión.

“No había visto una foto de Max en mucho tiempo. Ya está muy grande” y “Lucen hermosos”, escribieron los admiradores.

Esta no es la primera vez que resalta lo mucho que el chico se asemeja físicamente al salsero, en febrero, un retrato suyo, que también difundió su mamá, lo probó.

“¡Es un clon!” y “¡Son idénticos!”, expresaron usuarios de la plataforma digital ante un ‘post’ que mostraba al gemelo en un viaje a Japón.

¿Hija de JLo se parece a ella o su papá?

Además de mostrarse con Max, Jennifer López igualmente colgó una ‘selfie’ junto a Emme, quien se caracteriza por su estilo ‘tomboy’ al vestir.

En la imagen, ambas sonríen y se puede deducir que estaban disfrutando la una de la otra pues están usando ropa casual y se encuentra al aire libre rodeada de personas.

JLo y su melliza, Emme.
JLo y su melliza, Emme.
Imagen JLo/Instagram

“Mi corazón entero”, anotó la protagonista de ‘Selena’ para subtitular el ‘post’, agregando dos emojis de corazón verde y blanco.

La menor comparte con la ‘Diva del Bronx’ la forma de su nariz y de la barbilla, pero asimismo tiene los ojos pequeños como los de Marc Anthony.

PUBLICIDAD

Desde que el cantautor y López se separaron, sus retoños están en custodia de la bailarina, por lo que residen en Los Ángeles, California, a donde se mudaron después de que ella regresara con Ben Affleck.

Relacionados:
Jennifer LopezHijos de famososMarc AnthonyPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD