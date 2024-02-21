Emme, la hija de JLo, ha tenido drásticos cambios de look: así ha sido su transformación

Video La hija de JLo impactó con su hermosa voz: Emme y la cantante sorprendieron con un dueto

Jennifer López se convirtió en madre el 22 de febrero de 2008, los mellizos Maximillian y Emme fueron procreados durante su matrimonio con Marc Anthony, de quien se separó en 2011, tras siete años de matrimonio.

Durante la infancia de sus hijos la actriz y cantante se dejaba ver públicamente con ellos, sin embargo, al pasar el tiempo los ahora adolescentes han demostrado tener personalidades completamente distintas.

PUBLICIDAD

A Emme le ha interesado el mundo de la farándula, por lo cual le gusta acompañar a su madre a sus eventos, mientras que su hermano prefiere mantenerse con bajo perfil y no es común que se deje ver de manera pública, incluso, pocas veces ha sido captado por los paparazzi.

De niña a adolescente: así ha sido la transformación de Emme

Emme y su hermano Maximillian han acaparado la atención desde 2007, cuando sus famosos padres anunciaron que estaban a la espera de mellizos. Su nacimiento fue un acontecimiento, pues JLo y Marc ya eran grandes estrellas de la música. La actriz dio a luz en el North Shore Teaching Hospital en Long Island, Nueva York.

A lo largo de sus vidas han sido centro de atención, por lo cual los seguidores de los cantantes han sido testigos de su crecimiento y ahora son unos adolescentes.

Desde pequeños acompañaron a Jennifer a eventos públicos, pero también la cantante ha compartido fotos en redes sociales de sus retoños cuando eran uno pequeños niños.

Conforme Emme fue creciendo mostró el gran parecido que tiene a sus padres y que heredó su gusto por la música.

La niñez de Emme Muniz, la hija de Jennifer López. Imagen The Grosby Group

Emme heredó el gusto por el canto de sus padres

Pero fue en 2018, cuando solo tenía 10 años, que demostró su talento actoral al aparecer en un video musical de su madre. La canción era 'Limitless', la cual es parte del soundtrack de la película 'Second Act'.

'Limitless' es doblemente especial, pues además del debut de Emme, Jennifer se estrenó como directora del video. <br> Imagen YouTube/Vevo/Jennifer López



En 2020, reiteró que le gustaba el mundo del entretenimiento cuando cantó junto a su madre un fragmento del clásico tema 'Born in the USA' de Bruce Springsteen en el Super Bowl LIV, en donde compartieron el escenario con Shakira.

'La Diva del Bronx' aseguró que su pequeña Emme no se pone nerviosa, ni se asusta antes de los shows por muy grandes que sean. Imagen Getty Images

Dos años más tarde madre e hija lo volvieron a hacer, Jennifer invitó a Emme a subir al escenario durante la presentación que ofreció en la Gala Diamante Azul de los Dodgers de Los Ángeles en junio de 2022.

PUBLICIDAD

En esa ocasión el foco de atención no solo fue por la aparición de la preadolescente, sino también porque JLo la presentó utilizando los pronombres inclusivos "they/them" (elles). Emme cantó el éxito de Christina Perri, 'A Thousand Years' con un micrófono que tenía los colores de la bandera LGBT+.

Desde entonces no ha vuelto a aparecer con su madre en algún espectáculo, pero sí han sido captado en múltiples ocasiones por los paparazzi, a veces de compras, otras veces acudiendo a eventos escolares y también simplemente caminando o paseando en el auto por las calles de Los Ángeles.

Emme y su original estilo para vestir

Desde que entró a la adolescencia y se identificó como una persona no binaria, ha dejado claro que tiene su propio estilo de vestir, que expertos en moda definen como "andrógino", pero con diferentes corrientes como vintage, skater, oversize, y Y2K aesthetic, detalla la revista Cosmopolitan.

Esto lo ha compartido con su hermanastra Seraphina, la hija que Ben Affleck tuvo con la actriz Jennifer Garner, pues ambas han logrado crear un lazo cercano y tienen los mismos gustos en la moda. Además, las adolescentes son casi de la misma edad, mientras que la hija del actor tiene 13, Emme cumple 16 el 22 de febrero.

El estilo de moda de Emme Muniz lo comparte con Seraphina Affleck. Imagen The Grosby Group

¿Emme ya tiene novio?

El pasado 13 de febrero la hija de Marc Anthony acaparó la atención de todos al llegar acompañada a la alfombra roja del nuevo proyecto de su madre, el documental de JLo, 'This Is Me... Now: A Love Story'. Emme desfiló ante los medios de comunicación de la mano de un jovencito y se le vio un poco apenada y nerviosa.

PUBLICIDAD

Para el evento la parejita eligió un atuendo casual. La hija de JLo optó por un pantalón negro y blusa blanca, mientras que su acompañante vistió con pantalón gris, camisa blanca y saco negro.

Emme Muñiz se deja ver de la mano de un jovencito. Imagen Image Press Agency/NurPhoto/Shut