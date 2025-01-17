Mayela Laguna

Ex de Luis Enrique Guzmán sufre intento de ahorcamiento frente a Apolo: "Mi hijo está triste"

Mayela Laguna se encuentra hospitalizada por la agresión que recibió frente a su hijo durante sus vacaciones. ¿Culpa a la familia Pinal?

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Desconsolada, Mayela Laguna reacciona porque su hijo no llevará más el apellido de Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán y madre del pequeño Apolo, está hospitalizada tras haber sido víctima de un intento de ahorcamiento el 16 de enero, reportó Alex Rodríguez en el show ¡Siéntese Quien Pueda!

La empresaria narró que una mujer la agredió frente a su hijo de 4 años durante sus vacaciones en Acapulco, Guerrero. Laguna contó que tiene dos costillas rotas y mostró los rasguños en el cuello.

PUBLICIDAD

"Una señora se me echó encima, me tiró, me ahorcó, con todas sus uñas y me empezó a ahorcar horrible enfrente de mi hijo, como un minuto me estuvo ahorcando", contó visiblemente nerviosa y entre lágrimas.

Laguna lamentó que Apolo fuera testigo del acto violeto del que fue víctima, incluso, dijo que al pequeño también lo insultó.

Más sobre Mayela Laguna

La fortuna de Silvia Pinal está bajo resguardo de un notario público: esto se sabe
3 mins

La fortuna de Silvia Pinal está bajo resguardo de un notario público: esto se sabe

Univision Famosos
Hijo de Silvia Pinal gana juicio de paternidad: el pequeño Apolo ya no llevará el apellido Guzmán
2 mins

Hijo de Silvia Pinal gana juicio de paternidad: el pequeño Apolo ya no llevará el apellido Guzmán

Univision Famosos
Hijo de Mayela Laguna no es nieto de Silvia Pinal: prueba de ADN resulta negativa
2 mins

Hijo de Mayela Laguna no es nieto de Silvia Pinal: prueba de ADN resulta negativa

Univision Famosos
Luis Enrique Guzmán se hace prueba de paternidad con el hijo de su ex tras negarlo
2 mins

Luis Enrique Guzmán se hace prueba de paternidad con el hijo de su ex tras negarlo

Univision Famosos
Alejandra Guzmán toma drástica decisión en su testamento ante controversia por su sobrino de 5 años
2 mins

Alejandra Guzmán toma drástica decisión en su testamento ante controversia por su sobrino de 5 años

Univision Famosos
Exnuera de Silvia Pinal ahora vende agua en los semáforos ante la falta de dinero
1:01

Exnuera de Silvia Pinal ahora vende agua en los semáforos ante la falta de dinero

Univision Famosos
Nieto de 5 años de Silvia Pinal "se convulsionó": acusan que su papá no lo visita en el hospital
3 mins

Nieto de 5 años de Silvia Pinal "se convulsionó": acusan que su papá no lo visita en el hospital

Univision Famosos
Nieto de 5 años de Silvia Pinal sigue en el hospital y "no tolera alimento": revelan qué tiene
2 mins

Nieto de 5 años de Silvia Pinal sigue en el hospital y "no tolera alimento": revelan qué tiene

Univision Famosos
Nieto de Silvia Pinal, de 5 años, es hospitalizado: ha sufrido varios desmayos
3 mins

Nieto de Silvia Pinal, de 5 años, es hospitalizado: ha sufrido varios desmayos

Univision Famosos
Exnuera de Enrique Guzmán advierte denuncia contra el cantante tras supuesto abuso a su hija
4 mins

Exnuera de Enrique Guzmán advierte denuncia contra el cantante tras supuesto abuso a su hija

Univision Famosos

"Le dijo a mi hijo una cosa muy fea que empieza con 'Ba' (bastardo), no me gusta decirlo la verdad, porque no lo es. Mi hijo está triste, pero me defendió como todo un hombrecito. Mi hijo empezó a gritar impresionante y ahí fue cuando se fue corriendo la señora, y me quitó mi dinero", contó con la voz quebrada.

En septiembre de 2024 se dio a conocer que los resultados de la prueba de ADN que Luis Enrique Guzmán y Apolo se practicaron dieron negativo, por lo cual él no era su padre biológico.

Mayela Laguna mostró las marcas que le dejó el intento de ahorcamiento del que fue víctima.
Mayela Laguna mostró las marcas que le dejó el intento de ahorcamiento del que fue víctima.
Imagen ¡Siéntese Quien Pueda!

¿Mayela Laguna culpa a la familia Pinal de su agresión?

Alex Rodriguez fue directo y le preguntó a la excuñada de Alejandra Guzmán si creía que Luis Enrique o alguien de su familia estaba involucrado en la agresión.

" No sé de quién es la culpa, lo único que sé es que la gente debe tomar consciencia de que esto no se puede hacer".

Mayela confesó tener miedo de que la vuelvan a violentar: "Estoy muy triste y yo sé que voy a salir adelante, eso no me queda la menor duda, nada más que ya hasta me da miedo poner mi negocio y abrir, no me vayan a hacer algo".

Dijo sentir "coraje" porque está rehaciendo su vida y ha tratado de mantenerse en "bajo perfil" y la gente la agrede: "Yo ya no estoy apelando, yo ya estoy haciendo mi vida y de todas formas la gente no olvida y fue muy feo para mí que me hicieran esto enfrente de mi hijo".

PUBLICIDAD

También lamenta que Apolo esté siendo afectado por la situación: "Nadie se puso a pensar todo el año pasado que estaban hablando de un menor de edad a parte de mí y a lo que hemos llegado".

Finalmente, pidió a la prensa que sean responsables de lo que informan y la manera en que lo hacen, pues "la gente se cree las cosas".

Alex Rodríguez reportó que Mayela interpondrá una denuncia en contra de la mujer que la agredió, a pesar de que no conoce su identidad.

Relacionados:
Mayela LagunaLuis Enrique GuzmánAlejandra GuzmánAgresiónAgresiones a mujeresCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX