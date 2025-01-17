Ex de Luis Enrique Guzmán sufre intento de ahorcamiento frente a Apolo: "Mi hijo está triste"

Video Desconsolada, Mayela Laguna reacciona porque su hijo no llevará más el apellido de Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán y madre del pequeño Apolo, está hospitalizada tras haber sido víctima de un intento de ahorcamiento el 16 de enero, reportó Alex Rodríguez en el show ¡Siéntese Quien Pueda!

La empresaria narró que una mujer la agredió frente a su hijo de 4 años durante sus vacaciones en Acapulco, Guerrero. Laguna contó que tiene dos costillas rotas y mostró los rasguños en el cuello.

"Una señora se me echó encima, me tiró, me ahorcó, con todas sus uñas y me empezó a ahorcar horrible enfrente de mi hijo, como un minuto me estuvo ahorcando", contó visiblemente nerviosa y entre lágrimas.

Laguna lamentó que Apolo fuera testigo del acto violeto del que fue víctima, incluso, dijo que al pequeño también lo insultó.

"Le dijo a mi hijo una cosa muy fea que empieza con 'Ba' (bastardo), no me gusta decirlo la verdad, porque no lo es. Mi hijo está triste, pero me defendió como todo un hombrecito. Mi hijo empezó a gritar impresionante y ahí fue cuando se fue corriendo la señora, y me quitó mi dinero", contó con la voz quebrada.

En septiembre de 2024 se dio a conocer que los resultados de la prueba de ADN que Luis Enrique Guzmán y Apolo se practicaron dieron negativo, por lo cual él no era su padre biológico.

Mayela Laguna mostró las marcas que le dejó el intento de ahorcamiento del que fue víctima. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda!

¿Mayela Laguna culpa a la familia Pinal de su agresión?

Alex Rodriguez fue directo y le preguntó a la excuñada de Alejandra Guzmán si creía que Luis Enrique o alguien de su familia estaba involucrado en la agresión.

" No sé de quién es la culpa, lo único que sé es que la gente debe tomar consciencia de que esto no se puede hacer".

Mayela confesó tener miedo de que la vuelvan a violentar: "Estoy muy triste y yo sé que voy a salir adelante, eso no me queda la menor duda, nada más que ya hasta me da miedo poner mi negocio y abrir, no me vayan a hacer algo".

Dijo sentir "coraje" porque está rehaciendo su vida y ha tratado de mantenerse en "bajo perfil" y la gente la agrede: "Yo ya no estoy apelando, yo ya estoy haciendo mi vida y de todas formas la gente no olvida y fue muy feo para mí que me hicieran esto enfrente de mi hijo".

También lamenta que Apolo esté siendo afectado por la situación: "Nadie se puso a pensar todo el año pasado que estaban hablando de un menor de edad a parte de mí y a lo que hemos llegado".

Finalmente, pidió a la prensa que sean responsables de lo que informan y la manera en que lo hacen, pues "la gente se cree las cosas".