Video ¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Los hijos de Silvia Pinal quedaron “impactados” por la cantidad de dinero que les dejó la actriz tras su muerte.

Efigenia Ramos, la mujer que por 35 años fue asistente personal de la ‘Última diva de la Época de Oro del Cine Mexicano’, reveló a la periodista Matilde Obregón que la actriz “siempre fue muy organizada” con sus finanzas.

Incluso, aseguró que Silvia Pinal era tan discreta que, probablemente, Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán pudieron haber pensado que “no tenía nada de dinero”.

“En algún momento, yo creo que ellos pensaron -eso es lo que yo creo- que mi jefa no tenía nada de dinero y cuando se dieron cuenta lo que tenía, la verdad, se impactaron mucho porque no lo sabían”, mencionó en el canal de YouTube de la comunicadora este 24 de agosto.

“Ella siempre fue muy organizada. Siempre hizo sus movimientos como tenía que hacerlos. Sí (yo sabía de sus movimientos)”, agregó.

De acuerdo con Efigenia Ramos, la fuerte suma de dinero que Silvia Pinal le dejó sus hijos formaba parte de sus cuentas bancarias, donde Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán eran los únicos beneficiarios.

“(Se enteran) antes (del testamento). Yo se los digo, yo los llevo al banco porque como eran beneficiaros, es otro movimiento. De hecho, todo lo hicimos de tal manera que que ellos no tuvieran problemas… Les entregué las cuentas claras y todo. Ahí están los ejecutivos, el asesor financiero, sus contadores y todo fue muy transparente”, sentenció.

La herencia de Silvia Pinal

El 22 de agosto, ‘Ventaneando’ reportó que el patrimonio de Silvia Pinal ya había sido entregado a sus beneficiados. Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán habrían recibido 36 millones de pesos (casi 2 millones de dólares) cada uno.

Frida Sofía y Stephanie Salas obtendrían 18 millones de pesos (más de 967 mil dólares) cada una, mientras que Michelle y Camila Valero, hijas de Stephanie, recibirían 9 millones de pesos (más de 483 mil dólares) cada una.

Mientras que Schersa y Giordana Guzmán, hijas de Luis Enrique Guzmán, supuestamente habrían recibido 18 millones de pesos (más de 967 mil dólares) cada una.

Ningún integrante de la dinastía Pinal hizo comentarios inmediatos sobre el tema.