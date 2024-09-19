Luis Enrique Guzmán

¿Le quitarán el apellido? Hijo de Silvia Pinal reacciona ante escándalo del nieto de la actriz

Luis Enrique Guzmán detalló qué ocurrirá en su relación con el pequeño Apolo después de que la prueba de paternidad a la que se sometieron arrojó que no son padre e hijo. ¿Le quitará el apellido y la manutención?

Por:Univision

Luis Enrique Guzmán dio sus primeras declaraciones después de confirmar, con el resultado de la prueba de ADN a la que se sometió, que el pequeño Apolo no es su hijo.

Fue Mayela Laguna quien informó el pasado 18 de septiembre, a través de un comunicado, que el análisis genético de paternidad dio un resultado negativo.

El hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán aclaró cómo cambiará su relación con el pequeño, de 5 años, ahora que el estudio genético determinó que no son padre e hijo.

Luis Enrique Guzmán está "triste" por la noticia

El hermano de Alejandra Guzmán confesó sentirse "muy triste" tras enterarse de que Apolo no tiene su misma sangre después de haberlo críado durante gran parte de su primera infancia.

"Muy triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil... creció conmigo 3 años y medio completamente adorado por toda mi familia", afirmó el pasado 18 de septiembre en entrevista para la reportera Berenice Ortiz. Sin embargo, dijo estar "tranquilo" porque "el niño está muy bien, está con una familia y está bien cuidado y querido".

¿Hijo de Silvia Pinal le quitará el apellido a Apolo?

Luis Enrique Guzmán también explicó qué seguira legalmente ahora que recibió el resultado de la prueba de paternidad que se realizó con el pequeño.

"Estamos esperando que nos den una fecha para la segunda audiencia. Ahí se va a desahogar lo que falta de la demand, realmente la demanda es desconocimiento de la paternidad", aclaró.

Ante el cuestionamiento de si Apolo perderá su apellido, Guzmán aseveró: "Al dictar el juez creo que se le quita el apellido y ya yo quedo deslindado de las responsabliidades como un padre biológico que no soy".

Luis Enrique Guzmán responde si seguirá viendo a Apolo

Luis Enrique planea seguir manteniendo una relación con quien pensaba era su hijo biológico.

"Yo lo que quisiera es tener contacto con él en un plan, ya una vez terminado el juicio, verlo, convivir con él como si fuera yo su padrino, su tío, o su papá dos, o yo que sé", confesó.

Sobre la manutención que hasta la fecha ha dado para Apolo, aclaró que esperará hasta que el juez dicte sentencia y le indique si debe seguir pagándola.

Finalmente, dijo sentirse tranquilo sobre el papel que tuvo en la vida del pequeño. "Él sabe perfectamente que lo amo, lo quise cada segundo y lo disfruté cada segundo que estuvo conmigo.. en el futuro tendremos una bonita relación si es que se da".

