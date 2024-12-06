Silvia Pinal

“Le impactó”: Hijo de Silvia Pinal se habría derrumbado al recibir las cenizas y la prótesis de su madre

Luis Enrique Guzmán habría quedado muy afectado al recibir los restos mortales de su madre. Según el productor Iván Cochegrus, el hijo de Silvia Pinal rechazó participar en su homenaje en Bellas Artes por una poderosa razón.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Los tres hijos de Silvia Pinal cuentan cómo fue estar con su mamá "hasta el último aliento"

Hijo de Silvia Pinal se habría derrumbado al recibir las cenizas y la prótesis de su madre. Según reveló el productor teatral Iván Cochegrus, Luis Enrique Guzmán fue el encargado de acoger los restos mortales de la actriz en la que fue su casa.

“Sí le impactó (ver sus restos) porque tomó incluso la prótesis de la señora que nos entregaron y la abrazó. Vio a su mamá, soltó a lágrimas y se retiró”, declaró a ‘Ventaneando’ en su transmisión del 6 de diciembre.

PUBLICIDAD

“Y no puede sostener ni la plática, él está muy dolido”, insistió.

Luis Enrique Guzmán habría rechazado participar en el homenaje a Silvia Pinal por poderosa razón

Más sobre Silvia Pinal

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá
1:00

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá

Univision Famosos
Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos
Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"
1:00

Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"

Univision Famosos

Iván Cochegrus también fue cuestionado sobre la ausencia de Luis Enrique Guzmán en el homenaje póstumo que recibió la actriz en Bellas Artes.

Al respecto, el productor teatral aseguró que el hijo de la intérprete tuvo poderosas razones para declinar su participación.

“Lo que sí me dijo esta mañana fue: ‘ellas tenían que estar ahí, ya era algo artístico, yo fui por accidente figura, pero no lo soy y yo ya quiero vivir mi sentimiento aparte, mi dolor, ya no quiero exponerlo, quiero estar aquí, en mi soledad’”, declaró sobre la postura de Luis Enrique.

Por otro lado, el amigo de la dinastía reveló que previo a la muerte de Silvia Pinal, sus hijos estuvieron investigando cuáles eran los deseos póstumos de su madre. Incluso, aseveró que la cremación de la intérprete no fue una decisión que ella hubiera dispuesto.

“¿Quién se atrevería a decirle a Silvia Pinal?: ‘señora, ¿cómo quiere el día que usted parta?’. Nadie se atrevió, eran como temas tabúes para la señora Pinal. Tenía tal vez ya la agencia funeraria, ¿pagó?, ¿dónde?, ¿pagó una cremación, un entierro?, queríamos como investigar del 27 al 28 (de noviembre). Saber si había algo que nos diera una pista de cuál era su deseo”, sentenció.

PUBLICIDAD

Silvia Pinal tenía una prótesis en la cadera

En 2020, la llamada ‘última diva de la Época de Oro del cine mexicano’ sufrió un aparatoso accidente en su casa de la Ciudad de México, por lo que le fue colocada una prótesis de titanio en la cadera.

Sylvia Pasquel explicó en Instagram que su madre estaba en su recámara cuando se tropezó con un tapete y se cayó de sentón, lo que resultó en una fractura en la cadera.

Aquella ocasión, tras revelarse que la operación de Silvia Pinal había sido exitosa, Alejandra Guzmán hasta bromeó: “Ya nos parecemos más, ahora también tiene cadera de titanio”.

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre a los 94 años luego de presentar complicaciones de salud tras sufrir un colapso en uno de sus pulmones.

Relacionados:
Silvia PinalLuis Enrique GuzmánMuertes de famososEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD