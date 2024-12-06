“Le impactó”: Hijo de Silvia Pinal se habría derrumbado al recibir las cenizas y la prótesis de su madre

Video Los tres hijos de Silvia Pinal cuentan cómo fue estar con su mamá "hasta el último aliento"

Hijo de Silvia Pinal se habría derrumbado al recibir las cenizas y la prótesis de su madre. Según reveló el productor teatral Iván Cochegrus, Luis Enrique Guzmán fue el encargado de acoger los restos mortales de la actriz en la que fue su casa.

“Sí le impactó (ver sus restos) porque tomó incluso la prótesis de la señora que nos entregaron y la abrazó. Vio a su mamá, soltó a lágrimas y se retiró”, declaró a ‘Ventaneando’ en su transmisión del 6 de diciembre.

“Y no puede sostener ni la plática, él está muy dolido”, insistió.

Luis Enrique Guzmán habría rechazado participar en el homenaje a Silvia Pinal por poderosa razón

Iván Cochegrus también fue cuestionado sobre la ausencia de Luis Enrique Guzmán en el homenaje póstumo que recibió la actriz en Bellas Artes.

Al respecto, el productor teatral aseguró que el hijo de la intérprete tuvo poderosas razones para declinar su participación.

“Lo que sí me dijo esta mañana fue: ‘ellas tenían que estar ahí, ya era algo artístico, yo fui por accidente figura, pero no lo soy y yo ya quiero vivir mi sentimiento aparte, mi dolor, ya no quiero exponerlo, quiero estar aquí, en mi soledad’”, declaró sobre la postura de Luis Enrique.

Por otro lado, el amigo de la dinastía reveló que previo a la muerte de Silvia Pinal, sus hijos estuvieron investigando cuáles eran los deseos póstumos de su madre. Incluso, aseveró que la cremación de la intérprete no fue una decisión que ella hubiera dispuesto.

“¿Quién se atrevería a decirle a Silvia Pinal?: ‘señora, ¿cómo quiere el día que usted parta?’. Nadie se atrevió, eran como temas tabúes para la señora Pinal. Tenía tal vez ya la agencia funeraria, ¿pagó?, ¿dónde?, ¿pagó una cremación, un entierro?, queríamos como investigar del 27 al 28 (de noviembre). Saber si había algo que nos diera una pista de cuál era su deseo”, sentenció.

Silvia Pinal tenía una prótesis en la cadera

En 2020, la llamada ‘última diva de la Época de Oro del cine mexicano’ sufrió un aparatoso accidente en su casa de la Ciudad de México, por lo que le fue colocada una prótesis de titanio en la cadera.

Sylvia Pasquel explicó en Instagram que su madre estaba en su recámara cuando se tropezó con un tapete y se cayó de sentón, lo que resultó en una fractura en la cadera.

Aquella ocasión, tras revelarse que la operación de Silvia Pinal había sido exitosa, Alejandra Guzmán hasta bromeó: “Ya nos parecemos más, ahora también tiene cadera de titanio”.