Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Video ¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Nuevos supuestos detalles de la herencia de Silvia Pinal han salido a la luz a nueve meses de su muerte, ocurrida el pasado 28 de noviembre.

Según la periodista Ana María Alvarado, Alejandra Guzmán, hija de la fallecida actriz, habría sido la beneficiaria de la cuenta de banco en la que estaba contenida su fortuna económica.

La cantante presuntamente fue quien retiró de la institución el efectivo, con el objetivo de hacer con él lo que su mamá dejó determinado.

La comunicadora puntualizó que supuestamente, en 2018, la llamada ‘Diva del cine mexicano’ “repatrió” el capital que “tenía en el extranjero” y lo ingresó a una dependencia financiera.

“El dinero se repartió como decía en el testamento, lo recogió la responsable, Alejandra Guzmán, y se repartió como dijo”, aseveró Alvarado durante la emisión de ‘Sale el sol’ de este 29 de agosto.

Días atrás, en entrevista con Matilde Obregón, para su canal de YouTube, Efigenia Ramos, quien trabajó como asistente de Pinal hasta su fallecimiento, habló al respecto.

“Yo los llevo al banco porque ahí no era por medio del testamento, sino eran beneficiarios, es otro movimiento. De hecho, todo lo hicimos de tal manera que no tuvieran problemas”, indicó.

¿Para quién fue la fortuna que dejó Silvia Pinal?

Ana María Alvarado aseguró que la suma monetaria que pertenecía a Silvia Pinal “se repartió hace dos meses”: “Eran muchos millones, no 10, no 20, no 30, no 40”.

Acerca de quiénes presuntamente recibieron una parte de esa fortuna, ella dijo: “Luis Enrique, Alejandra, Sylvia Pasquel, Frida Sofía, Stephanie Salas, las dos hijas de Enrique”.

“Y lo que sí se va a repartir de acuerdo a la herencia es las propiedades”, especificó la presentadora, “ya no hay joyas”.

Revelan supuestas cantidades de dinero que habrían recibido los familiares de Silvia Pinal

Previamente, en el programa ‘Ventaneando’ se dio a conocer que Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán habría recibido 36 millones de pesos (casi 2 millones de dólares) cada uno.

Por su parte, Frida Sofía y Stephanie Salas, sus nietas, supuestamente obtuvieron 18 millones de pesos (más de 967 mil dólares) cada una.

A Michelle y Camila Valero, retoños de Stephanie, presuntamente les dieron 9 millones de pesos (más de 483 mil dólares) a cada una.

Mientras que Schersa y Giordana, hija de Luis Enrique, habrían adquirido 18 millones de pesos (más de 967 mil dólares) cada una.