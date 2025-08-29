Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
De acuerdo con informes, la cantante era la “responsable” de la cuenta bancaria que dejó su difunta madre. ‘La Guzmán’ alegadamente ya hizo lo que debía con la suma que dejó la actriz.
Nuevos supuestos detalles de la herencia de Silvia Pinal han salido a la luz a nueve meses de su muerte, ocurrida el pasado 28 de noviembre.
Según la periodista Ana María Alvarado, Alejandra Guzmán, hija de la fallecida actriz, habría sido la beneficiaria de la cuenta de banco en la que estaba contenida su fortuna económica.
La cantante presuntamente fue quien retiró de la institución el efectivo, con el objetivo de hacer con él lo que su mamá dejó determinado.
La comunicadora puntualizó que supuestamente, en 2018, la llamada ‘Diva del cine mexicano’ “repatrió” el capital que “tenía en el extranjero” y lo ingresó a una dependencia financiera.
“El dinero se repartió como decía en el testamento, lo recogió la responsable, Alejandra Guzmán, y se repartió como dijo”, aseveró Alvarado durante la emisión de ‘Sale el sol’ de este 29 de agosto.
Días atrás, en entrevista con Matilde Obregón, para su canal de YouTube, Efigenia Ramos, quien trabajó como asistente de Pinal hasta su fallecimiento, habló al respecto.
“Yo los llevo al banco porque ahí no era por medio del testamento, sino eran beneficiarios, es otro movimiento. De hecho, todo lo hicimos de tal manera que no tuvieran problemas”, indicó.
¿Para quién fue la fortuna que dejó Silvia Pinal?
Ana María Alvarado aseguró que la suma monetaria que pertenecía a Silvia Pinal “se repartió hace dos meses”: “Eran muchos millones, no 10, no 20, no 30, no 40”.
Acerca de quiénes presuntamente recibieron una parte de esa fortuna, ella dijo: “Luis Enrique, Alejandra, Sylvia Pasquel, Frida Sofía, Stephanie Salas, las dos hijas de Enrique”.
“Y lo que sí se va a repartir de acuerdo a la herencia es las propiedades”, especificó la presentadora, “ya no hay joyas”.
Revelan supuestas cantidades de dinero que habrían recibido los familiares de Silvia Pinal
Previamente, en el programa ‘Ventaneando’ se dio a conocer que Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán habría recibido 36 millones de pesos (casi 2 millones de dólares) cada uno.
Por su parte, Frida Sofía y Stephanie Salas, sus nietas, supuestamente obtuvieron 18 millones de pesos (más de 967 mil dólares) cada una.
A Michelle y Camila Valero, retoños de Stephanie, presuntamente les dieron 9 millones de pesos (más de 483 mil dólares) a cada una.
Mientras que Schersa y Giordana, hija de Luis Enrique, habrían adquirido 18 millones de pesos (más de 967 mil dólares) cada una.
En total, alegadamente, Pinal dejó 200 millones de pesos (poco más de 10 millones de dólares).