Silvia Pinal

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

De acuerdo con informes, la cantante era la “responsable” de la cuenta bancaria que dejó su difunta madre. ‘La Guzmán’ alegadamente ya hizo lo que debía con la suma que dejó la actriz.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Nuevos supuestos detalles de la herencia de Silvia Pinal han salido a la luz a nueve meses de su muerte, ocurrida el pasado 28 de noviembre.

Según la periodista Ana María Alvarado, Alejandra Guzmán, hija de la fallecida actriz, habría sido la beneficiaria de la cuenta de banco en la que estaba contenida su fortuna económica.

PUBLICIDAD

La cantante presuntamente fue quien retiró de la institución el efectivo, con el objetivo de hacer con él lo que su mamá dejó determinado.

La comunicadora puntualizó que supuestamente, en 2018, la llamada ‘Diva del cine mexicano’ “repatrió” el capital que “tenía en el extranjero” y lo ingresó a una dependencia financiera.

“El dinero se repartió como decía en el testamento, lo recogió la responsable, Alejandra Guzmán, y se repartió como dijo”, aseveró Alvarado durante la emisión de ‘Sale el sol’ de este 29 de agosto.

Más sobre Silvia Pinal

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos
Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"
1:00

Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"

Univision Famosos
Ale Guzmán habría sido “hospitalizada” tras recaída con la bebida luego de muerte de Silvia Pinal
0:59

Ale Guzmán habría sido “hospitalizada” tras recaída con la bebida luego de muerte de Silvia Pinal

Univision Famosos
¿Mansión de Silvia Pinal en estado de abandono tras ventilarse que se inundó? Sylvia Pasquel habla
2 mins

¿Mansión de Silvia Pinal en estado de abandono tras ventilarse que se inundó? Sylvia Pasquel habla

Univision Famosos
Mansión de Silvia Pinal “inundada” tras fuertes tormentas en México: esos son los daños 
0:59

Mansión de Silvia Pinal “inundada” tras fuertes tormentas en México: esos son los daños 

Univision Famosos
Frida Sofía de luto: seis meses después de la muerte de Silvia Pinal pierde a otro de sus abuelos
1 mins

Frida Sofía de luto: seis meses después de la muerte de Silvia Pinal pierde a otro de sus abuelos

Univision Famosos

Días atrás, en entrevista con Matilde Obregón, para su canal de YouTube, Efigenia Ramos, quien trabajó como asistente de Pinal hasta su fallecimiento, habló al respecto.

“Yo los llevo al banco porque ahí no era por medio del testamento, sino eran beneficiarios, es otro movimiento. De hecho, todo lo hicimos de tal manera que no tuvieran problemas”, indicó.

¿Para quién fue la fortuna que dejó Silvia Pinal?

Ana María Alvarado aseguró que la suma monetaria que pertenecía a Silvia Pinal “se repartió hace dos meses”: “Eran muchos millones, no 10, no 20, no 30, no 40”.

Acerca de quiénes presuntamente recibieron una parte de esa fortuna, ella dijo: “Luis Enrique, Alejandra, Sylvia Pasquel, Frida Sofía, Stephanie Salas, las dos hijas de Enrique”.

“Y lo que sí se va a repartir de acuerdo a la herencia es las propiedades”, especificó la presentadora, “ya no hay joyas”.

Revelan supuestas cantidades de dinero que habrían recibido los familiares de Silvia Pinal

Previamente, en el programa ‘Ventaneando’ se dio a conocer que Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán habría recibido 36 millones de pesos (casi 2 millones de dólares) cada uno.

PUBLICIDAD

Por su parte, Frida Sofía y Stephanie Salas, sus nietas, supuestamente obtuvieron 18 millones de pesos (más de 967 mil dólares) cada una.

A Michelle y Camila Valero, retoños de Stephanie, presuntamente les dieron 9 millones de pesos (más de 483 mil dólares) a cada una.

Mientras que Schersa y Giordana, hija de Luis Enrique, habrían adquirido 18 millones de pesos (más de 967 mil dólares) cada una.

En total, alegadamente, Pinal dejó 200 millones de pesos (poco más de 10 millones de dólares).

Relacionados:
Silvia PinalLuis Enrique GuzmánAlejandra GuzmánSylvia PasquelEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD