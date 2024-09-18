Hijo de Mayela Laguna no es nieto de Silvia Pinal: prueba de ADN resulta negativa

Video Mayela Laguna decepcionada en su reencuentro con Luis Enrique Guzmán por la prueba de ADN

Mayela Laguna informó, a través de un comunicado, que la prueba de ADN a la que fue sometido su hijo Apolo resultó negativa, lo que dictamina que el pequeño de 5 años no es descendiente de Luis Enrique Guzmán, según la notificación que recibió este 18 de septiembre por parte de las autoridades.

"En mi pleno derecho de informarles les comunico que el resultado es negativo; ya se tomaron las medidas legales prudentes, a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales de mi pequeño", explicó la empresaria.

PUBLICIDAD

Laguna también anunció que su equipo legal hará lo necesario para analizar los resultados que le fueron notificados.

"La firma jurídica que me representa continuará desahogando las etapas procesales del procedimiento y, se asesorará de un especialista para poder analizar los resultados de las pruebas periciales que me han sido notificados".

El abogado Porfirio Ramírez Mendoza añade en el comunicado de prensa que "los resultados de las periciales en genética molecular atienden a una cuestión científica y no jurídica. No obstante ello, tenemos el derecho procesal de revisar los dictámenes y seguir trabajando para poder garantizar los derechos humanos del menor y que no se afecte, en ningún momento, su desarrollo emocional y psicológico", se explica.

El 19 de agosto de 2024, Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna y el pequeño Apolo acudieron al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) en la Ciudad de México para llevar a cabo la prueba de ADN en presencia de dos peritos calificados.

Comunicado de prensa de Mayela Laguna y sus abogados sobre paternidad de su hijo Apolo. Imagen Mayela Laguna/Instagram

El 26 de junio de 2023, Luis Enrique Guzmán anunció públicamente que no era el padre biológico de Apolo, quien en ese entonces tenía 3 años.

"Se realizó una prueba genética molecular con resultados del cero por ciento de paternidad y compatibilidad entre el menor de iniciales AAGL y el señor Luis Enrique Guzmán Pinal", se lee en el documento.