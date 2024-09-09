Mane De la Parra

‘Hijo’ de Victoria Ruffo vende tacos: ¿deja la actuación?

El actor Mane de la Parra quiso probar suerte con la venta de tacos y decidió apostarle al negocio de la comida, así como ya lo han hecho famosos como Enrique Iglesias y Paul Stanley.

Video Julián Gil balconea a Mane de la Parra frente a su pareja romántica y en plena junta de trabajo

El actor Mane de la Parra ahora vende tacos. Al igual famosos como Robert de Niro, Alexis Ayala, Juan Soler y Paul Stanley, el ‘hijo’ de Victoria Ruffo en la telenovela Corona de Lágrimas decidió apostarle al negocio de la comida.

El intérprete de 41 años reveló a Televisa Espectáculos su incursión en el terreno de la comida, el cual le ha dado la posibilidad de tener otra fuente de ingresos sin descuidar su faceta como actor.

“Para mí esto es nuevo. Ya íbamos atrasados unos añitos para entrar a un terreno que yo no conocía para nada. Es un concepto que ha sido bueno y que, sobre todo, me ha dado la posibilidad de tener ingresos de un lado diferente del que no estés tú chambeando”, admitió el 8 de septiembre.

Mane de la Parra le apuesta a la venta de tacos al pastor.
Mane de la Parra le apuesta a la venta de tacos al pastor.
Imagen Televisa Espectáculos


Para la inauguración de su local de tacos, ubicado en la Ciudad de México, Mane de la Parra eligió padrino de lujo a Paul Stanley, quien abrió su primer restaurante de Birria en México, en 2020.

“Es algo arriesgado y difícil, pero siempre contribuye a dar trabajo a toda la banda, que es lo más importante (…) Admiro y felicito a mi carnalito que está emprendiendo en esto porque no es fácil, pero es de dedicación”, declaró el conductor de Hoy al mismo medio.

Paul Stanley fungió como padrino en la apertura de su local de tacos.
Paul Stanley fungió como padrino en la apertura de su local de tacos.
Imagen Televisa Espectáculos


Durante la inauguración de su establecimiento de comida, Mane de la Parra estuvo acompañado de algunos de sus compañeros de elenco de la telenovela Mi amor sin tiempo, haciendo énfasis en que entre sus planes no está dejar la actuación.

Video Famoso actor mexicano se defiende de críticas por ahora vender caldo de huesos
