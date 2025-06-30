Eugenio Derbez

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

José Eduardo Derbez celebró el primer cumpleaños de su hija con imágenes. Tessa es la primera nieta de Victoria Ruffo y la segunda para Eugenio Derbez.

Video ¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

José Eduardo Derbez está de fiesta por el primer cumpleaños de su hija Tessa, quien a su vez es la primera nieta de Victoria Ruffo y la segunda para Eugenio Derbez.

A través de Instagram, el actor compartió tiernas imágenes de la bebé, mismas que acompañó de un mensaje con el que le deseó lo mejor a la pequeña.

“¡¡Feliz cumpleaños Tessa!! Te amo, te amo, te amo, gracias por llegar a nuestras vidas y hacernos a tu mamá y a mí los más felices. Que siempre seas una niña muy feliz y sigas dando lata. Feliz primer año. Te amo”, escribió.

José Eduardo celebró el primer cumpleaños de su hija.
José Eduardo celebró el primer cumpleaños de su hija.
Imagen José Eduardo Derbez / Instagram

Al igual que José Eduardo Derbez, su novia, Paola Dalay, también compartió fotografías de su hija, dejando al descubierto cuánto ha crecido Tessa.

“¿1 AÑO YA? ¿En qué momento? Siento que fue ayer cuando justo a estas horas José Eduardo y yo estábamos en un mar de lágrimas, sin poder dormir, nerviosos, pensando en lo que estábamos a punto de vivir, sin saber que sería lo más bonito que nos pasaría”, reveló.

Paola Dalay recordó el nacimiento de su hija.
Paola Dalay recordó el nacimiento de su hija.
Imagen Paola Dalay Instagram


“No me creo que apenas hace 12 meses era una cosita chiquitita y hoy ya está dando sus primeros pasos sola. Tessa, TE AMO MI AMOR, y deseo que siempre seas esa terreneitor alegre y feliz como hasta ahora. Si algún día lees esto, quiero decirte que llegaste a hacer nuestras vidas más bonitas, TE AMAMOS. Feliz primer añito”, sentenció.

¿A quién se parece la hija de José Eduardo Derbez?

Los abuelos paternos de Tessa también celebraron en redes su primer cumpleaños. Alessandra se dejó ver en una fotografía inédita junto a la pequeña, a quien describió como “princesita hermosa”, mientras que Eugenio Derbez la llamó “bendición”.

¿A quién se parece Tessa?
¿A quién se parece Tessa?
Imagen Eugenio Derbez / Victoria Ruffo / Paola Dalay / Instagram


Precisamente en estas fotografías, algunos usuarios de Instagram resaltaron que Tessa tiene un gran parecido a José Eduardo Derbez. Incluso, destacaron que sus rasgos son característicos del “gen Derbez”.

En una fotografía en la que aparece José Eduardo junto a Aitana, Tessa sorprende por el gran parecido que tiene con ellos, pero también con su abuelo, Eugenio Derbez.

“No cabe duda se parece mucho al papá y definitivamente tiene los genes del abuelo por lo tanto es Derbez.

