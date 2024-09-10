Pablo Lyle

Mane de la Parra cree que Pablo Lyle vive una tragedia: “Está pagando por mucho más”

El actor habló del proceso legal que enfrenta Pablo Lyle en Miami luego de que sus abogados abandonaran su caso y que la familia del fallecido Juan Hernández interpusiera en su contra una demanda civil.

Por:Elizabeth González
Video Hijo de Pablo Lyle llora ante asedio de la prensa: sufre de “mucha ansiedad”  

El futuro legal de Pablo Lyle continúa siendo incierto, por lo que Mane de la Parra externó su preocupación por la situación que vive su amigo en una prisión de Maimi, Florida.

Aunque el actor fue condenado a 5 años de prisión, más 8 en libertad condicional por el delito de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, Mane de la Parra cree que Pablo Lyle “está pagando por mucho más”.

“Creo que ya está pagando por mucho más de lo que creo que debió de haber pagado, porque esto fue una tragedia, esto no hay que olvidarse que fue de verdad una tragedia en la que se perdieron todos, todas las personas, y yo no creo que gane nadie con que él esté pasando por este proceso”, dijo al programa ‘Todo para la mujer’ en su emisión del 10 de septiembre.

Mane de la Parra reconoció que, aunque no ha podido hablar con él ni con su familia, sigue pendiente de su situación legal y del momento en que quede en libertad.

“No he hablado en los últimos meses con ellos, nos pidieron un poquito de espacio, porque es complicado todo lo que viven, y se entiende, estamos si pendientes a que salga pronto”, explicó.

Por último, el intérprete de ‘Daniel Subin’ en Mi amor sin tiempo (telenovela que puedes ver en ViX) aplaudió que Pablo Lyle aprovechara su tiempo en prisión para estudiar y “ser una mejor persona”.

“Yo creo que ya su familia lo extraña, sus amigos lo extrañamos, su carrera lo extraña, está bien, está aprendiendo, estudiando, leyendo, me decía ‘tratando de ser una mejor persona’”, sentenció.

¿Cuándo sale Pablo Lyle de prisión?

En medio del difícil proceso que enfrentaba Pablo Lyle tras perder a su equipo legal y de que se diera a conocer la demanda civil en su contra, Ana Araujo, exesposa del actor, reveló en agosto pasado ante las cámaras de ‘Sale el Sol’ que, si todo salía bien, podría quedar en libertad “en diciembre de 2026”.

Video Ana Araujo abre su corazón y revela si ya estaba separada de Pablo Lyle cuando fue arrestado
