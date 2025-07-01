Victoria Ruffo

¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención

José Eduardo Derbez celebró en grande el primer cumpleaños de su hija Tessa este lunes 30 de junio. La aparente ausencia de Victoria Ruffo a la celebración es una de las cosas que ha llamado la atención.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Este lunes 30 de junio, José Eduardo Derbez celebró en grande el primer cumpleaños de su hija Tessa.

A través de Instagram, tanto el actor como su novia, Paola Dalay, compartieron fotografías de la fiesta temática inspirada en ‘El payaso Plim Plim’. Sin embargo, un detalle en las imágenes desató dudas sobre la aparente ausencia de Victoria Ruffo.

De acuerdo con las imágenes, a la fiesta de cumpleaños de Tessa asistieron algunos integrantes de la dinastía Derbez, como Aislinn y Kailani, con quienes la festejada y los papás se tomaron fotografías.

Así fue la fiesta de cumpleaños de Tessa.
Así fue la fiesta de cumpleaños de Tessa.
Imagen Paola Dalay / Instagram

Vicky Fayad, Gabriela y Marcela Ruffo también fueron sorprendidas en la celebración, al igual que amigos cercanos de la pareja y los abuelos maternos de Tessa, pero en ninguna de las imágenes fue captada Victoria Ruffo, quien días atrás bromeó sobre la posibilidad de volverse a encontrar con Eugenio Derbez en la fiesta de su nieta. Según las imágenes, tampoco el productor, ni Alessandra Rosaldo ni Kailani habrián ido.

Las hermanas de Victoria Ruffo y su hija Vicky sí estuvieron en la fiesta.
Las hermanas de Victoria Ruffo y su hija Vicky sí estuvieron en la fiesta.
Imagen Paola Dalay / Instagram

Así fue la fiesta de cumpleaños de Tessa

Días antes de que Tessa celebrara su primer año, Paola Dalay estuvo compartiendo detalles de los preparativos de la fiesta, donde hubo alberca de pelotas, estructuras acolchonadas, mesita de dulces y hasta piñata.

“Les dejo algunas fotos de la fiesta de cumple de Tessa, nos la pasamos increíble. Mil gracias a todos los que nos ayudaron a que fuera una fiesta padrísima”, escribió la novia de José Eduardo.

Aislinn Derbez y Kailani con la festejada.
Aislinn Derbez y Kailani con la festejada.
Imagen Paola Dalay / Instagram


Durante la celebración, Tessa lució dos cambios de ropa: primero se dejó ver con un vestido rosado, y después con jeans, chamarra y tenis.

Victoria RuffoJosé Eduardo DerbezHijos de famososEugenio DerbezFamosos

