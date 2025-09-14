Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está

Video Nodal habría impedido viajar a Cazzu con su hija: la cantante habla del pleito legal

Inti, la hija que comparten Christian Nodal y Cazzu, llegó a los 2 años de vida este 14 de septiembre.

La cantante compartió algunas imágenes del festejo en medio de las aparentes tensiones que existirían con el sonorense ya que supuestamente él no le habría dado permiso para que viaje con la criatura fuera de Argentina, país en el que ellas residen.

Las fotos de la fiesta de Inti

Este domingo, Cazzu reveló algunas instantáneas del festejo en donde se pudo observar que tanto madre como hija vistieron a juego para estar ad’hoc en esta fecha tan especial.

Cazzu subió en Instagram estas fotos de la fiesta de Inti, pero horas más tarde las borró. Imagen Cazzu/Instagram



Además, la temática de la fiesta pareció ser el bosque, ya que en la decoración se pudo ver a una rana y otras criaturas de ese entorno.

También destacaron flores y algunos otros arreglos de colores. Misterioamemente y sin explicación alguna, la trapera eliminó las fotos del festejo horas después de haberlas compartido.

Nodal no apareció en las primeras imágenes que Cazzu publicó. Tampoco se le vio en otros videos y fotos que circulan en redes sociales. No está claro si acudió al festejo.

Cazzu celebró el cunpleaños de su hija, pero no está claro si Nodal acudió al festejo. Imagen Cazzu Global/Instagram



En septiembre de 2024, cuando Inti cumplió un año de vida, el artista sí estuvo presente aunque públicamente lo hizo de manera discreta.

De hecho, fue criticado por no dedicarle a la niña ningún mensaje de felicitación en redes sociales, pero luego él aclaró que no lo haría para respetar la privacidad de su hija. Este año también pareció cumplir con lo dicho.

A finales de mayo de 2024, Nodal anunció su separación de Cazzu, cuando Inti tenía 8 meses de vida. Dos meses después se casó con Ángela Aguilar en México.