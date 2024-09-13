Cazzu

Cazzu y Nodal celebran juntos el primer cumpleaños de su hija Inti: 'tiraron la casa por la ventana'

La trapera argentina compartió las primeras fotografías de la espectacular celebración que organizó junto a Christian Nodal para su hija en su primer cumpleaños. Así reapreció junta la expareja.

Por:Elizabeth González
Video Nodal está harto de quienes lo critican porque “no felicita a su hija en su cumpleaños”: “No se metan”

Cazzu y Christian Nodal ‘tiraron la casa por la ventana’ en el cumpleaños de su hija Inti, quien este 14 de septiembre cumple su primer año de vida.

La trapera argentina compartió en sus historias de Instagram las primeras fotografías del espectacular festejo, que destacó por la decoración, los tonos pastel y la temática de una feria infantil.

"No existe oscuridad que resista tu luz. Feliz primer vuelta al mundo amor de mi alma", escribió en Instagram.

Cazzu e Inti lucieron outfits iguales.
Imagen Cazzu / Instagram

De acuerdo con la publicación de Cazzu, la fiesta de cumpleaños de Inti se habría llevado a cabo al aire libre. En el lugar se habría colocado un “parque inflable”, albercas de pelotas y hasta una rueda de la fortuna.

Para el espectacular festejo, Julieta Cazzuchelli e Inti lucieron outfits a juego, en los que predominaron los colores amarillo y blanco. En cuando a su look, tanto mamá e hija aparecieron sonrientes y luciendo dos coletas.

Las primeras imágenes de la fiesta de cumpleaños de Inti.
Imagen Cazzu / Instagram

Christian Nodal sí estuvo presente en el primer cumpleaños de su hija

Aunque son pocos los detalles los que se conocen sobre la primera fiesta de cumpleaños de Inti, entre los posteos que realizó la misma Cazzu quedó al descubierto que Christian Nodal sí estuvo presente en el festejo de su bebé.

Así reaparecieron Nodal y Cazzu juntos en la fiesta de cumpleaños de Inti.
Imagen Cazzu / Instagram


La prueba estaría en un video que compartió la trapera, ya que, pese a que no aparece el rostro del esposo de Ángela Aguilar, son sus manos, sus tatuajes y hasta su anillo de casado lo que habría delatado su presencia.

Cazzu habría pasado días preparando la fiesta de Inti

Cazzu se ha mantenido alejada de las redes sociales desde su ruptura con Christian Nodal. Sin embargo, Jorge León, estilista de la ‘Nena Trampa’, ventiló hace algunos días que la cantante se encontraba mejor que nunca e inmersa en la preparación del primer cumpleaños de Inti.

“Julieta (está) muy bien. Está preparando lo del cumpleaños de Inti, que cumple el viernes”, detalló el 10 de septiembre en el canal de YouTube ‘Olga’.

Video ¿Se parece a Inti? Salen a la luz fotos de Cazzu cuando era niña y surge debate sobre ella y Nodal
