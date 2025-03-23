Gene Hackman

Hija de Gene Hackman decide sobre los restos de la mascota que murió: ¿en dónde reposarán?

Salen a la luz nuevos detalles del estremecedor caso de la muerte de Gene Hackman, su esposa y uno de sus tres perros, Zinna. Ahora se revela lo que decidió la hija del artista sobre los restos de la fallecida perrita.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Revelan por qué los otros dos perros de Gene Hackman y su esposa lograron sobrevivir

En un video de la cámara corporal de la policía, la hija de Gene Hackman, Elizabeth, instruyó a los agentes sobre los restos de la mascota que murió junto al famoso actor y su esposa Betsy Arakawa en su casa de Santa Fe, Nuevo México.

Un examen del perro encontrado muerto junto con la pareja mostró que la deshidratación y el hambre fueron probablemente lo que provocó la muerte del animal.

La perrita, llamada Zinna, era uno de los tres perros de la pareja. Fue encontrada muerta en una jaula en el armario del baño, cerca del cuerpo de Betsy Arakawa, mientras que otros dos perros sobrevivieron.

¿Qué pasó con restos del perro de Gene Hackman?

TMZ reportó este 21 de marzo que el video, "publicado el viernes por la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe, presenta una llamada telefónica entre un agente y la hija de Gene, Elizabeth".

En esa comunicación, ella instruye al oficial "a incinerar al perro fallecido de su padre y enterrar sus restos junto a los de su esposa".

La hija "también pide que guarden el collar" de la perrita. El agente le dice que "los otros dos perros fueron encontrados vivos y que estaban siendo reubicados con la familia".

En otro video, los agentes conversan con un jardinero en la propiedad del legendario actor y su esposa, quien se pone emotivo al saber que no los volverá a ver.

¿Qué le sucedió a la perrita de Gene Hackman y su esposa?

Un informe del laboratorio veterinario del Departamento de Agricultura estatal, obtenido por la agencia AP, detalla la momificación parcial del animal y señala que, si bien la grave descomposición podría haber ocultado cambios en los órganos, no se encontraron indicios de enfermedades infecciosas, traumatismos ni envenenamiento que pudieran haber causado la muerte de la perrita.

El informe indicó que el estómago del animal estaba prácticamente vacío, salvo por pequeñas cantidades de pelo y bilis.

Las autoridades han confirmado que Hackman falleció a causa de una enfermedad cardíaca con complicaciones derivadas del Alzheimer, aproximadamente una semana después de que una rara enfermedad transmitida por roedores — el síndrome pulmonar por hantavirus— le quitara la vida a su esposa.

Hackman, quien se encontraba en una fase avanzada del Alzheimer, aparentemente desconocía la muerte de su esposa y vivió junto a su cadáver hasta que la muerte lo sorprendió.

El artista, de 95 años, fue encontrado en la entrada de la casa, y Arakawa, de 65, en un baño.

Al igual que la perrita, sus cuerpos se estaban descomponiendo con cierta momificación, consecuencia del tipo de cuerpo y del clima en el aire especialmente seco de Santa Fe, a una altitud de unos 7,200 pies.

Video Misterio y nuevo error alrededor de muerte de Gene Hackman y su esposa involucra ahora a su perro
