Revelan posible causa de muerte de Zinna, la mascota de Gene Hackman que fue encontrada en el baño

Video Revelan por qué los otros dos perros de Gene Hackman y su esposa lograron sobrevivir

Los resultados de uno de los exámenes a los que fue sometido la mascota del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, que fue hallada en el baño de su casa de Santa Fe, muestran que la deshidratación y el hambre fueron probablemente las causas de muerte del animal.

Un informe obtenido por The Associated Press del laboratorio veterinario del Departamento de Agricultura del estado detalla la momificación parcial y señaló que, si bien la grave descomposición podría haber ocultado los cambios en los órganos, no había evidencia de enfermedad infecciosa, trauma o envenenamiento que pudiera haber provocado la muerte.

El informe señaló que el estómago del perro estaba prácticamente vacío, salvo pequeñas cantidades de pelo y bilis.

La perrita mestiza de kelpie llamada Zinna era una de los tres perros de la pareja. Fue encontrada muerta en una jaula en el armario del baño, cerca del cuerpo de Betsy Arakawa, mientras que los otros dos perros sobrevivieron.

Las autoridades confirmaron la semana pasada que Hackman falleció a causa de una enfermedad cardíaca con complicaciones derivadas del Alzheimer, aproximadamente una semana después de que una rara enfermedad transmitida por roedores —el síndrome pulmonar por hantavirus— le quitara la vida a su esposa. El actor, quien se encontraba en una fase avanzada del Alzheimer, aparentemente desconocía la muerte de su esposa.

Gene Hackman fue encontrado en la entrada de la casa, y Arakawa en un baño. Al igual que el perro, sus cuerpos se estaban descomponiendo con cierta momificación, consecuencia del tipo de cuerpo y del clima especialmente seco de Santa Fe, a una altitud de casi 2200 metros (7200 pies).

Aunque se dictaminó que ambas muertes fueron por causas naturales, la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe está finalizando la investigación vinculando la línea de tiempo con cualquier información obtenida de los teléfonos celulares recolectados en el hogar y los últimos contactos que se hicieron.