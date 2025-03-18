Esposa de Gene Hackman no habría muerto en la fecha que estimaban: hacen nuevo descubrimiento

Video ¿Gene Hackman incluyó a sus hijos en la herencia? A esto asciende su millonaria fortuna

Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, habría fallecido en una fecha distinta a la que inicialmente consideró, e informó, la policía del condado de Santa Fe, Nuevo México.

El viernes 8 de marzo, Heather Jarrell, jefa de doctores forenses del estado en la Oficina del Investigador Médico, indicó en conferencia de prensa que la pianista pereció aproximadamente el 11 de febrero debido al “síndrome pulmonar por hantavirus”.

Ella detalló que, por su parte, el villano de ‘Superman’ perdió la vida por una enfermedad cardiovascular aterosclerótica hipertensiva, con Alzheimer como factor, cerca del 18 de febrero.

Adan Mendoza, alguacil de la ciudad, explicó que el galán de Hollywood “estuvo solo” con el cadáver de su pareja “durante siete días” antes de morir.

La especialista añadió que “dado su estado mental” es “bastante posible” que la estrella no supiera que ella estaba muerta.

Esposa de Gene Hackman no habría muerto cuando creían

A casi un mes de que descubrieran los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa, además del de su perrita Zinna, las autoridades brindaron una actualización de sus averiguaciones.

De acuerdo con la BBC, ahora la Oficina del Sheriff dio a conocer que han confirmado que la también empresaria hizo múltiples llamadas a una clínica de salud el 12 de febrero, un día después de la fecha en la que pensaban falleció.

Los datos salieron a la luz luego de que revisaran los registros del teléfono celular perteneciente a la artista, quien tenía 65 años.

Puntualizaron que ella habló tres veces ese míércoles a Cloudberry Health, en busca de tratamiento. Además, desde ahí igualmente la contactaron.

La dependencia aclaró que nunca estipuló una fecha oficial para el deceso de Arakawa y que el 11 de febrero había encontrado su última actividad.

Ese martes, expusieron, ella intercambió correos electrónicos con un masajista y visitó un supermercado, una farmacia y una tienda de mascotas.

Los reportes del sistema de control remoto del garaje mostraron que regresó a casa alrededor de las 05:15 p.m. de ese día.

Médico alertó sobre las llamadas de la esposa de Gene Hackman

Previamente, el 14 de marzo, Josiah Child, director de Cloudberry Health, aseveró a The Mail on Sunday que Betsy Arakawa lo contactó “un par de semanas antes de su muerte” para preguntarle por “la posibilidad de hacer un ecocardiograma” a Gene Hackman.

“No era paciente mía”, señaló, destapando que ella sí “concertó una cita para el 12 de febrero” y que “era para algo no relacionado con la respiración”.

Compartió que dos días antes de verse, ella canceló la reunión diciendo que su marido no se encontraba bien, pero que “la mañana” de ese miércoles acordó sí acudir, pero nunca llegó, reseña el diario británico.