Propiedad de Gene Hackman y Betsy Arakawa estaba plagada de roedores, según nuevo reporte

Video Cuerpos de Gene Hackman y su esposa siguen sin ser reclamados a un mes de sus muertes

Un nuevo reporte del Departamento de Salud Pública de Nuevo México informó que la propiedad de Gene Hackman y su esposa tenía plaga de roedores, lo cual podría explicar por qué Betsy Arakawa contrajo el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS), causado por las heces y orina de ratones y ratas.

De acuerdo con la información oficial obtenida por TMZ, las autoridades encontraron en la propiedad "roedores muertos" y varios "nidos" en ocho diferentes sitios del lugar, "en tres garajes, dos casitas y tres cobertizos".

Incluso, "se encontraron dos vehículos en la propiedad con indicios de roedores: nidos, excrementos y avistamientos de la plaga".

También había "trampas", por lo que se cree que sí tenían conocimiento de la infestación.

El 5 de marzo las autoridades hicieron una "evaluación de riesgo" para los servicios de emergencia que estuvieron en el lugar y los resultados arrojaron que la mansión que habitaban Gene y Betsy " presentaba un riesgo bajo, sin indicios de actividad de roedores en su interior".

Betsy Arakawa habría muerto el 13 de febrero a causa del síndrome pulmonar por hantavirus (HPS), mientras que Gene Hackman habría perdido la vida días después, entre el 17 o 18 del mismo mes, por un padecimiento cardíaco que no tiene nada que ver con el hantavirus, además tenía Alzheimer avanzado.

La pareja fue encontrada sin vida en su mansión de Santa Fe, en Nuevo México hasta el 26 de febrero y fueron hallados en habitaciones diferentes.