Gene Hackman no se habría enterado de la muerte de su esposa: vivió con su cadáver una semana

Video Gene Hackman falleció una semana después que su esposa: ella murió de raro virus

Las causas de muerte del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa se dieron a conocer la tarde del 7 de marzo, en una conferencia de prensa.

Esposa de Gene Hackman habría muerto primero

Heather Jarrell, jefa de doctores forenses de Nuevo México, explicó que los resultados de la autopsia realizada el 27 de febrero revelaron que "Arakawa murió a causa del síndrome pulmonar por hantavirus (HPS)". Por lo cual, "su causa de muerte fue natural. Tenía 65 años".

Se reveló que encontraron "señales de entrada de roedores en la casa, lo que podría haber provocado la propagación del hantavirus a Arakawa. Las pruebas de detección del hantavirus en el caso de Hackman dieron negativo".

La experta agregó que la mujer perdió la vida una semana antes que su esposo, alrededor del 11 de febrero. Fue encontrada recostada en el piso del baño, cerca de una serie de pastillas "esparcidas". Los agentes creen que podría haberse caído.

Por otro lado, Gene Hackman habría muerto alrededor del 18 de febrero a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, con "evidencia de enfermedad de Alzheimer avanzada como un factor contribuyente significativo. Tenía 95 años".

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, cree que el actor "estuvo solo con su esposa muerta durante siete días antes de perder la vida". La médico forense agregó que es "bastante posible" que Gene "no supiera que Arakawa estaba muerta dado su estado mental".

Así fueron los últimos días de la esposa de Gene Hackman

El sheriff también detalló que Betsy Arakawa pasó sus últimos días haciendo diversas diligencias, según se pudo comprobar con la investigación.

El 9 de febrero la esposa del actor acudió al veterinario para recoger a Zinna, el perro que las autoridades encontraron sin vida en el baño de la propiedad de Hackman.

También detallaron que el 11 de febrero Arakawa "tuvo una conversación con un masajista antes de ir a un mercado de agricultores durante aproximadamente 45 minutos", reporta Page Six según lo dicho en la conferencia de prensa.

Más tarde ese mismo día, Betsy fue captada por las cámaras de vigilancia de una farmacia CVS y poco después visitó una tienda de alimentos para mascotas.

Los reportes señalan que el automóvil de Arakawa fue visto entrando a la propiedad donde vivía con el actor tiempo después.

La policía todavía está a la espera del informe del uso de su teléfono celular, sin embargo, el 11 de febrero habría sido registrada su última comunicación. Además, se descubrió que desde ese día "tenía numerosos correos electrónicos sin abrir en su computadora".