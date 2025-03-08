Gene Hackman

Gene Hackman no se habría enterado de la muerte de su esposa: vivió con su cadáver una semana

Las autoridades lograron esclarecer las causas de muerte de Gene Hackman y su esposa. Los resultados de la autopsia revelaron que Betsy Arakawa murió varios días antes que el actor.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Gene Hackman falleció una semana después que su esposa: ella murió de raro virus

Las causas de muerte del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa se dieron a conocer la tarde del 7 de marzo, en una conferencia de prensa.

Esposa de Gene Hackman habría muerto primero

PUBLICIDAD

Heather Jarrell, jefa de doctores forenses de Nuevo México, explicó que los resultados de la autopsia realizada el 27 de febrero revelaron que "Arakawa murió a causa del síndrome pulmonar por hantavirus (HPS)". Por lo cual, "su causa de muerte fue natural. Tenía 65 años".

Se reveló que encontraron "señales de entrada de roedores en la casa, lo que podría haber provocado la propagación del hantavirus a Arakawa. Las pruebas de detección del hantavirus en el caso de Hackman dieron negativo".

Más sobre Gene Hackman

Revelan autopsia final de Gene Hackman y su esposa: nuevos datos sobre sus impactantes muertes
1:15

Revelan autopsia final de Gene Hackman y su esposa: nuevos datos sobre sus impactantes muertes

Univision Famosos
Autopsia de Gene Hackman revela nuevos detalles: no habría comido en tiempo "prolongado"
2 mins

Autopsia de Gene Hackman revela nuevos detalles: no habría comido en tiempo "prolongado"

Univision Famosos
¿Dónde están las mascotas de Gene Hackman y Betsy Arakawa tras su trágica muerte?
2 mins

¿Dónde están las mascotas de Gene Hackman y Betsy Arakawa tras su trágica muerte?

Univision Famosos
Video dentro de la casa de Gene Hackman: así estaba el día que lo hallaron muerto con su esposa
1:20

Video dentro de la casa de Gene Hackman: así estaba el día que lo hallaron muerto con su esposa

Univision Famosos
Cuerpos de Gene Hackman y de su esposa por fin habrían sido enterrados tras homenaje “privado”
2 mins

Cuerpos de Gene Hackman y de su esposa por fin habrían sido enterrados tras homenaje “privado”

Univision Famosos
Propiedad de Gene Hackman y Betsy Arakawa estaba plagada de roedores, según nuevo reporte
1 mins

Propiedad de Gene Hackman y Betsy Arakawa estaba plagada de roedores, según nuevo reporte

Univision Famosos
“Alarmante” virus que mató a la esposa de Gene Hackman arrebata la vida a otras tres personas
2 mins

“Alarmante” virus que mató a la esposa de Gene Hackman arrebata la vida a otras tres personas

Univision Famosos
Cuerpos de Gene Hackman y su esposa siguen sin ser reclamados a un mes de sus muertes
1:12

Cuerpos de Gene Hackman y su esposa siguen sin ser reclamados a un mes de sus muertes

Univision Famosos
Hija de Gene Hackman decide sobre los restos de la mascota que murió: ¿en dónde reposarán?
2 mins

Hija de Gene Hackman decide sobre los restos de la mascota que murió: ¿en dónde reposarán?

Univision Famosos
Familia de Gene Hackman hace “inusual” petición sobre las autopsias del actor y su esposa
2 mins

Familia de Gene Hackman hace “inusual” petición sobre las autopsias del actor y su esposa

Univision Famosos

La experta agregó que la mujer perdió la vida una semana antes que su esposo, alrededor del 11 de febrero. Fue encontrada recostada en el piso del baño, cerca de una serie de pastillas "esparcidas". Los agentes creen que podría haberse caído.

Por otro lado, Gene Hackman habría muerto alrededor del 18 de febrero a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, con "evidencia de enfermedad de Alzheimer avanzada como un factor contribuyente significativo. Tenía 95 años".

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, cree que el actor "estuvo solo con su esposa muerta durante siete días antes de perder la vida". La médico forense agregó que es "bastante posible" que Gene "no supiera que Arakawa estaba muerta dado su estado mental".

Gene Hackman y Betsy Arakawa - imagen de archivo.
Gene Hackman y Betsy Arakawa - imagen de archivo.
Imagen AP

Así fueron los últimos días de la esposa de Gene Hackman

El sheriff también detalló que Betsy Arakawa pasó sus últimos días haciendo diversas diligencias, según se pudo comprobar con la investigación.

PUBLICIDAD

El 9 de febrero la esposa del actor acudió al veterinario para recoger a Zinna, el perro que las autoridades encontraron sin vida en el baño de la propiedad de Hackman.

También detallaron que el 11 de febrero Arakawa "tuvo una conversación con un masajista antes de ir a un mercado de agricultores durante aproximadamente 45 minutos", reporta Page Six según lo dicho en la conferencia de prensa.

Más tarde ese mismo día, Betsy fue captada por las cámaras de vigilancia de una farmacia CVS y poco después visitó una tienda de alimentos para mascotas.

Los reportes señalan que el automóvil de Arakawa fue visto entrando a la propiedad donde vivía con el actor tiempo después.

La policía todavía está a la espera del informe del uso de su teléfono celular, sin embargo, el 11 de febrero habría sido registrada su última comunicación. Además, se descubrió que desde ese día "tenía numerosos correos electrónicos sin abrir en su computadora".

Las autoridades todavía consideran el caso como "una investigación abierta", ya que todavía hay "cabos sueltos" respecto a las fechas exactas de muerte de la pareja.

Relacionados:
Gene HackmanBetsy ArakawaMuertes de famososMuertesActores HollywoodNuevo MéxicoCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD