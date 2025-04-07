Gene Hackman

“Alarmante” virus que mató a la esposa de Gene Hackman arrebata la vida a otras tres personas

Las autoridades del Condado de Mono, en California, dieron a conocer que tres habitantes de la ciudad de Mammoth Lakes perdieron la vida a causa del hantavirus, mismo que ocasionó el fallecimiento de Betsy Arakawa, pareja del difunto actor.

Video Cuerpos de Gene Hackman y su esposa siguen sin ser reclamados a un mes de sus muertes

El hantavirus, virus que ocasionó la muerte de Betsy Arakawa, esposa del difunto actor Gene Hackman, ha causado la muerte de otras tres personas, confirmó el Departamento de Salud del Condado de Mono, en California.

En un comunicado, las autoridades puntualizaron que los decesos ocurrieron recientemente en la ciudad de Mammoth Lakes.

“Un tercer caso de síndrome pulmonar por hantavirus (HPS), cada uno de los cuales ha sido mortal, es trágico y alarmante”, indicó el doctor Tom Boo, oficial de la dependencia.

El síndrome pulmonar por hantavirus es una de las enfermedades que puede derivarse tras contraer el hantavirus, el cual se transmite por diferentes tipos de roedores, según Mayo Clinic.

“No tenemos idea clara de dónde pudo contraer el virus este joven adulto. En la casa no había indicios de actividad de ratones”, explicó Boo.

“La aparición de tres casos en un corto período de tiempo me preocupa, especialmente a inicios de año. Históricamente, solemos ver casos de hantavirus más tarde, en primavera o verano”, argumentó.

El experto pormenorizó que llevan “aproximadamente un mes sin casos sospechosos adicionales”, pero recalcó que siguen “preocupados por el aumento de la actividad”.

“El aumento de ratones de interior eleva el riesgo de exposición al hantavirus. Por lo tanto, es crucial tomar precauciones y seguir las medidas de prevención”, sentenció.

Esposa de Gene Hackman murió por el virus del hantavirus

El 7 de marzo, Heather Jarrell, jefa de doctores forenses de Nuevo México en la oficina del Investigador Médico, informó que Betsy Arakawa falleció aproximadamente el 11 de febrero a causa del síndrome pulmonar por hantavirus.

La especialista esclareció que el virus no se transmite de persona a persona, y que Gene Hackman dio negativo para hantavirus. Él pereció por una enfermedad cardiovascular aterosclerótica hipertensiva con Alzheimer como un factor significativo.

Tras enterarse de que la pianista había dado positivo en la prueba del padecimiento, elementos sanitarios registraron la residencia de la pareja, en Santa Fe, en busca de indicios de roedores, dio a conocer Erin Phipps, veterinaria del estado de Nuevo México.

Encontraron que el riesgo de exposición dentro de la casa era bajo, pero sí descubrieron evidencia de que los animales habían entrado en otras estructuras de la propiedad.

Los cuerpos del galán de Hollywood y la artista fueron descubiertos en habitaciones diferentes de su vivienda la tarde del miércoles 26 de febrero.

