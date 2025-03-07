Gene Hackman

Revelan causas de las muertes de Gene Hackman y su esposa: ella falleció antes por un virus

Heather Jarrell, jefa de doctores forenses de Nuevo México en la oficina del Investigador Médico, reveló qué ocasionó los hasta ahora misteriosos fallecimientos de la pareja.

Gene Hackman
Por:
Dayana Alvino.
Video Gene Hackman falleció una semana después que su esposa: ella murió de raro virus

Las causas de las muertes de Gene Hackman y de su esposa, Betsy Arakawa, han sido dadas a conocer por las autoridades este viernes 7 de marzo.

Heather Jarrell, jefa de doctores forenses de Nuevo México en la oficina del Investigador Médico, indicó que la pianista perdió la vida debido al “síndrome pulmonar por hantavirus”, un virus potencialmente letal transmitido por ratones.

Por su parte, detalló, el actor de 95 años falleció, cerca del 18 de febrero, por una enfermedad cardiovascular aterosclerótica hipertensiva con la enfermedad de Alzheimer como un factor contribuyente significativo.

La experta agregó que la pareja del galán de cine, de 65 años, pereció aproximadamente una semana antes que él, alrededor del 11 de febrero.

Ambos decesos fueron catalogados como “naturales”. A los familiares de los artistas se les informó acerca de estos hallazgos de la autopsia antes de la conferencia de prensa.

Los cuerpos de Hackman y Arakawa fueron encontrados al interior de su residencia, en Santa Fe, por oficiales luego de que recibieran una llamada de emergencia, la tarde del 26 de febrero.

Las muertes de Gene Hackman y de su esposa, Betsy Arakawa, han sido catalogadas como "naturales".
Imagen Getty Images y The Grosby Group

Lo que se sabe sobre las muertes de Gene Hackman y su esposa

Ante medios de comunicación, Adan Mendoza, sherrif del condado de Santa Fe, dijo que los videos de vigilancia mostraron que Betsy Arakawa hizo mandados el 11 de febrero, como ir al supermercado Sprouts.

Su automóvil, pormenorizó, ingresó al fraccionamiento cerrado donde vivía con Gene Hackman aproximadamente a las 17:15 horas. No ubicaron comunicación ni actividad suya después de esa fecha.

Erin Phipps, veterinaria de salud pública del estado, especificó que había señales de roedores en algunos de las construcciones en la propiedad del dúo.

Según Variety, el marcapasos de la estrella de ‘Superman’ registró actividad el 17 de febrero. Al día siguiente, detectó un ritmo anormal, que fue el último dato asentado, lo que sugiere que sucumbió ese día.

Previamente, gracias a una declaración jurada en una orden de allanamiento, difundida por TMZ, se supo que a Hackman lo localizaron, ya sin signos vitales, en el suelo de una habitación al lado de la cocina.

Entre tanto, los restos de Arakawa estaban en el piso del baño. Cerca de ella, al interior de una transportadora en el armario, estaba el cadáver de su perra, Zinna.

