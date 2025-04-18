¿Dónde están las mascotas de Gene Hackman y Betsy Arakawa tras su trágica muerte?

Video Video dentro de la casa de Gene Hackman: así estaba el día que lo hallaron muerto con su esposa

La muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa sigue dando de qué hablar a dos meses de que se reportara su trágica muerte. La expianista, que murió a causa de hantavirus, y el actor por una afección cardíaca con Alzheimer, eran dueños de tres perros: Bear, Nikita y Zinna.

El 26 de febrero, los cuerpos sin vida de la pareja fueron hallados por las autoridades. El de ella fue localizado cerca de Zinna, quien también había perdido la vida debido a deshidratación y hambre, ya que se encontraba en una jaula.

¿Dónde están los perros de Gene Hackman y Betsy Arakawa tras su trágica muerte?

A dos meses del fallecimiento de Gene Hackman y Betsy Arakawa, Joe Padilla, amigo de la pareja y propietario de Santa Fe Tails Pet Care, reveló a la agencia Associated Press que Bear y Nikita habían sido “colocados en hogares apropiados” y estaban “seguros, saludables y adaptándose a sus nuevos entornos”.

Aclaró que había cumplido con los deseos de la expianista y que había hecho todo lo posible para que las mascotas tuvieran un hogar seguro.

“Con gran alegría, y con el consentimiento del abogado de sucesiones, mi equipo y yo en Santa Fe Tails hemos encontrado con éxito nuevos hogares para Bear y Nikita”, agregó.

“Hicimos todo lo posible para asegurar que estuvieran en entornos seguros y acogedores, y ambos ya están empezando a adaptarse. Agradecemos los buenos deseos durante su transición. Esperamos que se siga respetando su privacidad para que puedan seguir sanando”, sentenció.

Gene Hackman y Betsy Arakawa junto a sus perros. Imagen The Grosby Group

Mascota de Gene Hackman estaba junto al cuerpo de Betsy Arakawa según cámaras policiales

Las autoridades de Santa Fe, Nuevo México, publicaron nuevas imágenes de cámaras corporales de la policía dentro de la residencia de Gene Hackman el día en que lo hallaron sin vida, al igual que a su esposa Betsy Arakawa y a uno de sus tres perros.

En estas imágenes salió a la luz cómo era la jaula en la que murió Zinna y a la vez, la manera en que uno de los canes sobrevivientes estaba custodiando el cadáver de Arakawa.