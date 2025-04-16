Cuerpos de Gene Hackman y de su esposa por fin habrían sido enterrados tras homenaje “privado”

Video Cuerpos de Gene Hackman y su esposa siguen sin ser reclamados a un mes de sus muertes

Los cuerpos de Gene Hackman y de su esposa, Betsy Arakawa finalmente habrían sido enterrados, a casi dos meses desde que la pareja fuera encontrada muerta.

De acuerdo con People, el actor y la pianista fueron recordados “en un homenaje por familiares y amigos cercanos”.

El medio puntualizó que dichos honores se realizaron “recientemente” y en “privado” en el condado de Santa Fe, donde ellos residían.

En el funeral estuvieron presentes, se especifica, los hijos de la estrella de ‘Superman’, Christopher, Elizabeth y Leslie.

Previamente, TMZ informó que, hasta el 27 de marzo, los nombres del dúo aparecían en la lista de fallecidos no reclamados del estado de Nuevo México.

Las autoridades localizaron sus restos “en estado de descomposición y parcialmente momificados” al interior de su residencia el 26 de febrero.

Heather Jarrell, jefa de doctores forenses de Nuevo México en la oficina del Investigador Médico, dio a conocer que Hackman perdió la vida por una enfermedad cardiovascular aterosclerótica hipertensiva con el Alzheimer como un factor contribuyente significativo.

Entre tanto, Arakawa murió debido al síndrome pulmonar por hantavirus, virus transmitido por ratones, alrededor del 12 de febrero, una semana antes que su marido, quien presuntamente falleció el martes 18.

Casa de Gene Hackman y su esposa era “un caldo de cultivo para la infestación”

La noticia sobre el supuesto último adiós a Gene Hackman y Betsy Arakawa llega luego de que Page Six reportara que el Departamento de Salud de Nuevo México “descubrió roedores muertos, excrementos y nidos en ocho edificios de la propiedad” en la que ellos habitaban.

Según el informe oficial, la evaluación ambiental del sitio se llevó a cabo en marzo y la mansión era “un caldo de cultivo para la infestación”.

Las heces, exponen, se hallaron en dos casas pequeñas, tres cobertizos, tres garajes y dos vehículos. Además, se halló actividad de los animales en tres estacionamientos separados.

Los expertos determinaron que en el inmueble principal, donde vivían los difuntos artistas, no había signos de plaga. Ellos aparentemente sabían del problema pues habrían colocado trampas.

Gene Hackman y esposa vivían en el desorden

Este 15 de abril, la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe publicó videos y fotografías de cómo se encontraba el complejo residencial de Gene Hackman y Betsy Arakawa.