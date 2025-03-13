Perro de Gene Hackman habría ayudado así a los servicios de emergencia a encontrar su cuerpo

Video Revelan por qué los otros dos perros de Gene Hackman y su esposa lograron sobrevivir

El cuerpo del actor Gene Hackman habría sido descubierto gracias a la ayuda de uno de los perros sobrevivientes del actor y su esposa, Betsy Arakawa.

De acuerdo con información de Brian Moya, jefe de bomberos de Santa Fe, primero encontraron a Betsy Arakawa, pero minutos después uno de los canes presentó una conducta inquieta. Según sus declaraciones, al incio pensaron que el perro quería jugar porque "ladraba y salía corriendo", pero luego entendieron que quería "decirles algo".

PUBLICIDAD

"Se dieron cuenta de que (el perro) intentaba decir: '¡Oye, ven aquí! ¡Ven aquí!'", dijo a USA Today.

Según Brian Moya, la mascota llevó a los servicios de emergencia a la habitación en donde Gene Hackman estaba tendido con signos de descomposición.

Veterinario de los perros de Gene Hackman estaba preocupado

Además de la muerte del actor y su esposa, su perra Zinna de 12 años, también fue encontrada sin vida encerrada en una jaula en el baño.

El veterinario Robert Gruda explicó a USA Today que la perra había sido intervenida quirúrgicamente en enero y debía estar dentro de una jaula durante su recuperación. Sin embargo, se preocupó cuando Betsy Arakawa no acudió a recoger el alimento que le había recetado al animal, por lo que "sabía que algo andaba mal".

"Era una excelente dueña de perros, una excelente cuidadora de ellos. Los adoraba de verdad", dijo el médico y reveló que Zinna fue adoptada por la mujer tras haber sido rescatada.

" Siempre estuvo muy unida a Betsy y fue una hermosa relación verla florecer a lo largo de los años. Zinna pasó de ser una perra de refugio a ser una increíble compañera bajo la tutela de Betsy", sentenció.

Gene Hackman y Betsy Arakawa junto a sus perros Imagen The Grosby Group

¿Dónde están los perros sobrevivientes de Gene Hackman?

Bear y Nikita, los otros dos perros de la fallecida pareja, fueron encontrados en la propiedad y actualmente están bajo el resguardo de la guardería canina Santa Fe Tails.