Revelan por qué la perrita de Gene Hackman habría muerto encerrada en una transportadora

Video Misterio y nuevo error alrededor de muerte de Gene Hackman y su esposa involucra ahora a su perro

El misterio sobre la muerte de Zinna, la perrita mezcla de kelpie australiano de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, ha comenzado a esclarecerse.

La mascota de la pareja fue encontrada sin vida y encerrada en una transportadora, la cual estaba al interior de un armario en el baño, donde se localizaba el cuerpo de la pianista.

El pasado viernes Heather Jarrell, jefa de doctores forenses de Nuevo México en la oficina del Investigador Médico, informó que el actor falleció a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, con la enfermedad de Alzheimer como factor contribuyente.

Por su parte, la artista pereció debido al síndrome pulmonar por hantavirus, por lo cual es considerado que la causa de su deceso “fue natural”.

¿Por qué murió Zinna, la perrita de Gene Hackman?

En medio de la investigación centrada en lo ocurrido a Gene Hackman y Betsy Arakawa, las autoridades aún esperan los resultados de la necropsia practicada a Zinna.

Sin embargo, se dio a conocer que la perrita de 12 años había sido encerrada en la transportadora después de que la sometieran a un procedimiento médico, el cual no fue especificado.

“Sabemos por nuestra investigación que el 9 de febrero de 2025, [Arakawa] recogió a Zinna del Gruda Veterinary Hospital”, indicó Adan Mendoza, sheriff del condado de Santa Fe.

“Se realizó un procedimiento con la perra, lo que puede explicar por qué esta estaba en una transportadora en la residencia”, agregó.

Por su parte, Erin Phipps, veterinaria de Salud Pública del Estado de Nuevo México, reveló en conferencia de prensa que la deshidratación y el hambre son dos posibles causas de la muerte del can.

Si bien ella no podía descartar por completo que Zinna hubiera estado expuesta al hantavirus, lo consideró extremadamente improbable ya que “los perros no se enferman” de eso.

“Estos virus no son zoonóticos, lo que significa que se transmiten de animales a humanos”, puntualizó al respecto.

Hackman y Arakawa tenían otros dos perros, Bear y Nikki, quienes lograron sobrevivir, reportó ABC News, aparentemente porque estaban libres y tenían acceso a una puerta para ellos, lo que les permitió conseguir comida y agua.

Joey Padilla, amigo del dúo y propietario del centro de cuidado de mascotas Santa Fe Tails, afirmó que Zinna “siempre estuvo pegada a Betsy y era una relación hermosa” la que tenían.

Gene Hackman no habría sabido de la muerte de su esposa ni de Zinna

Previamente, la doctora Heather Jarrell detalló que Betsy Arakawa falleció alrededor del 11 de febrero, mientras que Gene Hackman habría muerto una semana después, el martes 18.

Ante ello, el alguacil Adan Mendoza compartió que considera que el intérprete “estuvo solo con su esposa muerta durante siete días antes de perder la vida”.