Familia de Gene Hackman hace “inusual” petición sobre las autopsias del actor y su esposa

Video ¿Gene Hackman incluyó a sus hijos en la herencia? A esto asciende su millonaria fortuna

La familia del fallecido Gene Hackman ha presentado una solicitud legal para bloquear la publicación de los resultados de las autopsias del actor y de su esposa, Betsy Arakawa.

Esta medida llega a casi un mes de que los cuerpos de la estrella de ‘Superman’ y de la pianista fueran localizados al interior de su residencia, en Santa Fe, Nuevo México.

De acuerdo con The Sun, la petición también abarca que se prohíba divulgar los detalles de la investigación acerca de los fallecimientos de la pareja.

Al respecto, una fuente indicó al medio que esta decisión “es muy atípica” y “muy inusual”; sin embargo, recordó que los seres queridos de Michael Jackson hicieron lo mismo.

La demanda ocurre igualmente a días de que las autoridades del condado informaran que Arakawa habría perdido la vida en una fecha diferente a la que consideraron un inicio.

El 8 de marzo, Heather Jarrell, jefa de doctores forenses del estado en la Oficina del Investigador Médico, dijo en conferencia de prensa que la artista pereció aproximadamente el 11 de febrero debido al “síndrome pulmonar por hantavirus”.

No obstante, tras más averiguaciones, descubrieron que ella realizó llamadas el miércoles 12 a la clínica Cloudberry Health.

Juez dicta impedimento en caso por las muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa



El lunes de esta semana, un juez de la ciudad emitió una orden de restricción temporal contra la difusión de fotografías y videos de los restos de Gene Hackman y Betsy Arakawa.

Daily Mail reportó que un representante de los patrimonios del dúo fue el que realizó la reclamación ante el tribunal.

La resolución asimismo abarca a las imágenes del interior de la casa del ganador del Oscar, por lo que no podrán ser emitidas en medios de comunicación.

Previamente, la policía puntualizó que el galán de Hollywood murió por una enfermedad cardiovascular aterosclerótica hipertensiva, con Alzheimer como factor, cerca del 18 de febrero.

El alguacil Adan Mendoza explicó que el intérprete “estuvo solo” con el cadáver de la empresaria “durante siete días” antes de morir.

Heather Jarrell añadió que “dado su estado mental” es “bastante posible” que él no supiera que Arakawa se encontraba, difunta, en la misma vivienda.