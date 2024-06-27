Hija de Andrea Legarreta recuerda cuando la “ponían en contra” de Lucerito Mijares y Ángela Aguilar

Video Hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín no ve la "necesidad" de pelear con Lucerito Mijares

Mía Rubín Legarreta recordó la supuesta rivalidad que sostuvo con Lucerito Mijares y Ángela Aguilar al inicio de su carrera.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín calificó como “tóxica” la manera en que querían “ponerlas en contra” solo por el hecho de que las tres buscaban ganar un lugar en la música.

“Lo veo como una rivalidad entre mujeres que es muy muy tóxica. Desde muy temprana edad me relacionaban mucho con Lucero, incluso con Ángela Aguilar… siempre nos ponían en contra sin siquiera conocernos”, dijo a De Primera Mano este 27 de junio.

“Yo no tengo el placer de conocer a Ángela. No tenía el placer de conocer a Lucero, entonces, es una rivalidad siempre entre mujeres que es horrible (…) Siempre están comparando a las mujeres por su belleza, por su talento o por cómo se desenvuelven”, agregó.

Juego de Voces se convirtió en la plataforma perfecta para que Mía y Lucerito Mijares no solo dieran muestra de su talento vocal sino también para que pudieran conocerse, sin imaginar, que se convertirían en grandes amigas.

Mía Rubín quedó sorprendida por cómo enfrentó Lucerito Mijares las críticas

Al respecto, Mía Rubín recordó los desafortunados comentarios que Lucerito Mijares recibió sobre su físico a mediados de mayo pasado, dejando claro que quedó sorprendida por cómo enfrentó la joven las burlas.

Incluso, la joven de 19 años admitió que, si hubiera estado en el lugar de la hija de Lucero y Mijares, no habría sabido cómo actuar.

“De por si me molesta que digan cosas cuando no conocen a la persona… ahora que se están metiendo con mi amiga, es peor. Yo le decía: ‘Me sorprende mucho la inteligencia emocional que tienes’, yo no sé si me lo hubiera tomado de la misma manera porque es muy feo todo lo que sucedió, todo lo que se dijo”, declaró.

“En mi cabeza no cabía más que apoyarla en todo momento porque no nada más era mi compañera de trabajo, es mi amiga y la quiero mucho. No soporto las injusticias con la gente que quiero”, continuó.

Por último, Mía Rubín reveló que se ha replanteado varias veces si vale la pena seguir en el mundo del espectáculo, sobre todo por lo que ser figura pública podría representar en su vida.

“Luego, justo me he preguntado si vale la pena seguir. Ahora más que nunca porque he estado trabajando mucho y he estado con mucha visibilidad… Sí me lo he preguntado muchas veces: ‘¿vale la pena seguir?’”, dijo.