Lucerito Mijares y Mía Rubín enfrentan rumores de rivalidad y anuncian que harán dueto juntas

Video Hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín no ve la "necesidad" de pelear con Lucerito Mijares

Mía Rubín Legarreta y Lucerito Mijares han enfrentado toda clase de rumores sobre una presunta rivalidad, la cual echaron por tierra este 6 de mayo, cuando anunciaron una colaboración juntas.

Las hijas de Lucero y Andrea Legarreta se reunieron con distintos medios de comunicación, entre ellos reporteros como Berenice Ortiz, para hablar del dueto que realizarán tras su participación en 'Juego de Voces', donde ya cantaron juntas.

“Hemos armado una familia y qué mejor que colaborar con artistas talentosos y que uno admira”, comentó Mía Rubín.

La joven, de 19 años, detalló que está feliz de poder cantar a dueto ‘La Barca’ con Lucerito Mijares, a quien llamó "una gran compañera" y destacó cómo reaccionó la hija de Lucero cuando le hizo la invitación.

“Elegimos ‘La Barca’, estoy haciendo un EP bolero trap y necesitamos un cover para convertirlo en esta mezcla de género. Esta fue una decisión que tomamos hace menos de un mes, que dijimos ‘hay que hablarle a Lucero’, justo r ecuerdo que te marqué y estabas todavía en pijama y recuerdo tu sonrisa y me dijo ‘sí, sí quiero’”, expresó entre risas.

Los halagos para Lucerito Mijares continuaron y Mía Rubín Legarreta afirmó que siente una profunda admiración por Lucerito Mijares.

“Colaborar con alguien que realmente admiro y quiero con todo mi corazón cambia muchas cosas, al final se disfruta y yo estoy feliz de tenerla aquí aparte de Juego de voces, porque nos extrañamos y hemos hecho una familia bien padre”.

Sin embargo, la primogénita de Andrea Legarreta no fue la única que se pronunció al respecto, Lucerito Mijares señaló lo “agradecida” que estaba por la invitación y afirmó que le tiene mucho cariño a Mía Rubín.

“Estamos muy felices, yo muy agradecida de compartir dueto con esta chica que tanto quiero y que en Juego de voces hemos formado esta hermandad”.

Mía Rubín habla sobre Lucerito Mijares

Mía Rubín ya se había referido, en abril pasado, a la gran relación que logró con Lucerito Mijares durante su participación en 'Juego de Voces', donde ambas forman parte del equipo de 'Herederos'.

En dicha entrevista con Edén Dorantes, la cantante señaló que son grandes amigas y que incluso se llaman "comadres".

“No tenía el gusto de conocerlos a todos, pero nos hemos vuelto muy cercanos… Claro que sí (nos llevamos muy bien), mi comadre, la verdad la amo”, dijo la cantante.