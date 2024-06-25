Hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín cree que sus papás "tomaron la mejor decisión" al separarse: esto dijo

Video Mía Rubín se dejó ver en un romántico momento con su novio: luce muy enamorada

El 22 de febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación a través de un comunicado en donde expresaron que “su historia de pareja se había transformado”.

A poco más de un año de la separación de sus papás, Mía reveló que, para ella, los famosos “tomaron la mejor decisión” al apartar sus caminos.

“No creo que haya sido una separación que haya tenido cambios tan drásticos en nuestra relación como familia porque no los ha tenido, de ninguna manera. Mi papá sigue trabajando en el estudio que está en la casa. Mi papá viene a comer con nosotras todos los días. Los fines de semana los pasamos juntos. Nos vamos de viaje los cuatro…", contó en De Primera Mano, en la emisión del 25 de junio.

" No ha cambiado nada nuestra relación como familia, simplemente el amor se transforma y creo que mucha gente no está acostumbrada a ver ese tipo de historias, donde la pareja no se termina odiando y donde la familia puede seguir funcionando con los cuatro juntos y unidos”, agregó.

Sin entrar en detalles sobre la ruptura de sus padres, Mía Rubín Legarreta señaló que, como cualquier matrimonio, Andrea Legarreta y Erik Rubín tuvieron “momentos buenos y malos”. Sin embargo, ahora considera que “se llevan mucho mejor”.

“Yo creo que un matrimonio es súper complicado y pues tiene sus momentos malos y sus momentos buenos. Sí, en algún momento sí los vi pelear, pero ahora creo que se llevan mucho mejor que cuando tenían estas rachas. Yo creo que todos los matrimonios las tienen, yo creo que es normal”, dijo.

En este contexto, Mía aseveró que sus padres “tomaron la mejor decisión” al separarse, haciendo énfasis en que su dinámica familiar sigue intacta, ya que continúan pasando tiempo juntos.