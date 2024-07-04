¿Hija de Andrea Legarreta aparece con anillo de promesa? Foto desataría sospechas

Video Mía Rubín se dejó ver en un romántico momento con su novio: luce muy enamorada

Desde finales de junio, Mía Rubín y su novio Tarik Othon se embarcaron en unas vacaciones por Europa, visitando destinos como París y Santorini. Sin embargo, una fotografía de su estancia en Mykonos llamó la atención por el anillo con el que se dejó ver y que presuntamente sería de “promesa”.

La fotografía fue compartida por la misma hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín en su cuenta de Instagram. En las imágenes, Mía aparece con un vestido blanco, estilo griego, y con una diadema dorada simulando una corona de hojas de olivo.

Precisamente en una de sus imágenes, la intérprete de ‘Diablo’ aparece de espaldas, viendo hacia el mar, y luciendo un anillo con aparente piedra en forma de corazón en su dedo índice derecho, que internautas creen, sería de “promesa”.

“Mykonos, Grecia by: @tarik_othon_oficial (tengo al mejor fotógrafo del mundo)”, escribió la joven de 19 años.

Las fotografías de Mía Rubín también han desatado teorías sobre una presunta boda y hasta una luna de miel entre los jóvenes. Algunos usuarios atribuyen esta hipótesis a los looks de la cantante, quien durante sus vacaciones se ha dejado ver vestida de blanco.

Lo cierto es que días antes de viajar a Europa con su novio torero, Mía mostró en sus redes algunas de sus prendas favoritas, la mayoría en blanco, ya que éste sería su color favorito.

Desde que Mía y Tarik Othon comenzaron su relación han hecho frente a la distancia, ya que ella vive en la Ciudad de México y él en Querétaro.

“Mi mayor consejo es que esto sea un ejercicio para que ustedes puedan vivir sin su pareja, porque también se pude crear una ‘codependencia emocional fuerte, la relación a distancia me ha ayudado a eso, a que no siempre tengo que estar con él”, confesó en TikTok en abril pasado.

¿Qué es un anillo de promesa y cuál es su significado?

Según Diamonds Factory, sitio español especializado en joyería, un anillo de promesa es una pieza que “simboliza el noviazgo y el compromiso único y especial que existe entre una pareja”.