Mia Rubín Legarreta

¿Hija de Andrea Legarreta aparece con anillo de promesa? Foto desataría sospechas

Mía se encuentra de vacaciones con su novio Tarik Othon en Grecia, pero un anillo con el que se dejó ver en una de sus fotografías llamó la atención.

Por:Elizabeth González
Video Mía Rubín se dejó ver en un romántico momento con su novio: luce muy enamorada

Desde finales de junio, Mía Rubín y su novio Tarik Othon se embarcaron en unas vacaciones por Europa, visitando destinos como París y Santorini. Sin embargo, una fotografía de su estancia en Mykonos llamó la atención por el anillo con el que se dejó ver y que presuntamente sería de “promesa”.

La fotografía fue compartida por la misma hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín en su cuenta de Instagram. En las imágenes, Mía aparece con un vestido blanco, estilo griego, y con una diadema dorada simulando una corona de hojas de olivo.

Precisamente en una de sus imágenes, la intérprete de ‘Diablo’ aparece de espaldas, viendo hacia el mar, y luciendo un anillo con aparente piedra en forma de corazón en su dedo índice derecho, que internautas creen, sería de “promesa”.

El anillo de la joven de 19 años llamó la atención.
El anillo de la joven de 19 años llamó la atención.
Imagen Mía Rubín / Instagram

“Mykonos, Grecia by: @tarik_othon_oficial (tengo al mejor fotógrafo del mundo)”, escribió la joven de 19 años.

Las fotografías de Mía Rubín también han desatado teorías sobre una presunta boda y hasta una luna de miel entre los jóvenes. Algunos usuarios atribuyen esta hipótesis a los looks de la cantante, quien durante sus vacaciones se ha dejado ver vestida de blanco.

Lo cierto es que días antes de viajar a Europa con su novio torero, Mía mostró en sus redes algunas de sus prendas favoritas, la mayoría en blanco, ya que éste sería su color favorito.

Así presumió sus vacaciones en Mykonos, Grecia.
Así presumió sus vacaciones en Mykonos, Grecia.
Imagen Mía Rubín / Instagram


Desde que Mía y Tarik Othon comenzaron su relación han hecho frente a la distancia, ya que ella vive en la Ciudad de México y él en Querétaro.

“Mi mayor consejo es que esto sea un ejercicio para que ustedes puedan vivir sin su pareja, porque también se pude crear una ‘codependencia emocional fuerte, la relación a distancia me ha ayudado a eso, a que no siempre tengo que estar con él”, confesó en TikTok en abril pasado.

¿Qué es un anillo de promesa y cuál es su significado?

Según Diamonds Factory, sitio español especializado en joyería, un anillo de promesa es una pieza que “simboliza el noviazgo y el compromiso único y especial que existe entre una pareja”.

La joya, que solo simboliza la seriedad y compromiso en la relación, puede llevarse en cualquier dedo de cualquier mano, por lo que la persona puede usarlo donde le resulte más cómodo.

