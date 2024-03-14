Andrea Legarreta

Hija de Andrea Legarreta confiesa por qué le paga a Erik Rubín y hasta habla de sus suegros

Mía se refirió al escándalo que provocó al quitarse los apellidos Rubín Legarreta y reveló por qué lo hizo.

Mía, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, tuvo un breve encuentro con la prensa este 12 de marzo, donde se sinceró y por primera vez destapó por qué le paga a su papá.

La incipiente cantante habló con medios como Ventaneando, a quienes les confesó la gran mancuerna que ha logrado con el exTimbiriche, quien funge como su mánager y productor, dejando claro que recibe su pago como cualquier otro empleado.

Mi papá está de mánager, está de productor, claro que yo le debo ese nivel de agradecimiento, porque al final está apoyando mi proyecto… Cómo creen, obviamente (le pago)”, contó.

La primogénita de Andrea Legarreta y Erik Rubín aseguró que tiene plena confianza en el manejo que hace su papá y destacó que lo que menos les importa es el dinero.

“Estoy trabajando al lado de él….El dinero es lo que menos nos importa, la verdad es una persona que me cuida mucho y que sabe qué es mejor para mí, le tengo mucha confianza, somos completamente honestos el uno con el otro y laboralmente hemos podido trabajar muy bien ya que ambos estamos en la misma página”, indicó.

Hija de Andrea Legarreta se defiende tras quitarse los apellidos de sus papás

Sobre la polémica que desató su decisión de dejarse como nombre artístico sólo Mía y quitarse los apellidos Rubín Legarreta, la joven se defendió y detalló que no fue por ‘despreciar’.

Indicó que fue idea de Erik Rubín y que el objetivo de eso es ganarse un lugar en el espectáculo por mérito propio.

“Mucha gente se lo tomó de que me estaba quitando los apellidos por despreciar, pero no es así. Yo siempre voy a ser Rubín Legarreta, eso jamás va a cambiar y estoy orgullosa de serlo. Estoy muy orgullosa de tener a mis papás de mi lado, que apoyen mi carrera, fue una decisión para que se viera mejor el nombre artística y que la sugirió mi papá”, comentó.

Mía Rubín habla de su novio y cómo se lleva con sus suegros

A la par que habló de su faceta como cantante, Mía Rubín confesó lo enamorada que está del torero Tarik Othon.

Reveló que no puede ocultar su noviazgo y aplaudió la gran química que ha logrado con sus suegros.

“Hay un punto en el que uno está tan enamorado que lo quiere mostrar. La verdad ambos estamos muy felices, estamos en un momento en el que estamos viviendo al máximo todo y tengo la fortuna que nuestras familias se llevan muy bien, yo con mis suegros, él con mis papás, nuestros hermanos, todo es muy bonito”, sentenció.

