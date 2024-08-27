Andrea Legarreta

A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto

La presentadora se sinceró sobre la relación de su hija Mía Rubín con su novio torero Tarik Othon, con quien hace poco celebró su primer aniversario de novios.

Por:
Elizabeth González.
Video Hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín no ve la "necesidad" de pelear con Lucerito Mijares

Luego de que su hija Mía Rubín reconociera públicamente en la revista ¡HOLA! México que entre sus planes está casarse con su novio torero Tarik Othon, Andrea Legarreta admitió que le gustaría ser abuela joven.

La presentadora reconoció que ha sido ella, quien en varias ocasiones le ha pedido a Mía que la convierta en abuela, dejando al descubierto lo que piensa la cantante al respecto.

“Yo soy luego la que le dice: ‘ay, ten un bebe y luego me lo dejas para que yo te lo cuide’. Ella me dice: ‘no, mamá, todavía no’”, compartió a Edén Dorantes el pasado 19 de agosto.

Andrea Legarreta refirió que ve tan enamorada a Mía de su novio torero, que no descarta en un futuro no muy lejano que la cantante quiera hacer su vida lejos de ella.

“Es un amor bonito. Yo creo que cuando estás enamorado, te ves con esa persona para el resto de tu vida. Sí (estoy preparada para cuando quieran hacer su vida). Obviamente me va a doler, son los amores de mi vida, sin duda, pero yo creo que como padres, lo bonito es verlos felices y con historias bonitas”, declaró.

Por último, Andrea Legarreta reconoció que ve “como una posibilidad” que Mía quiera casarse con Tarik Othon, por lo que aseguró se encuentra “preparada”.

“(Estoy) preparada para verlas felices. Mía tiene 19 años. Antes, nuestras mamás se casaban de 18 años o de hasta menos, entonces, lo veo como una posibilidad (que quiera casarse), pero no creo que tan temprana”, concluyó.

¿Mía quiere casarse con su novio torero?

El 15 de agosto, Mía declaró a la revista ¡HOLA! México que le gustaría formar una familia con Tarik Othon, con quien el pasado 19 de mayo celebró su primer aniversario de novios.

“Yo no iniciaría una relación si no me viera a largo plazo con esa persona, entonces yo en un futuro –si Dios nos lo permite– espero que esto sea una familia, tener en él un esposo”, aseveró.

Asimismo, señaló que tanto los papás de su novio como los suyos se encuentran muy felices con su noviazgo.

