Mía Rubín Legarreta se conmueve hasta las lágrimas por muerte de familiar en emotivo homenaje

Video Muere sobrino de Andrea Legarreta a los 14 años: tenía un futuro prometedor en el motocross

El fin de semana, Andrea Legarreta y su familia vivieron un emotivo momento cuando a poco más de un mes de la muerte de su sobrino Mateo, recordaron al adolescente con una ceremonia, en la que Mía Rubín Legarreta terminó llorando.

En las imágenes, publicadas en su cuenta oficial de Instagram, la conductora mostró que todos utilizaron prendas blancas y que su primogénita no contuvo las lágrimas cuando cantó ‘Here Comes the Sun’, canción de The Beatles, en honor a su primo.

Con micrófono en mano, Mía Rubín Legarreta comenzó a llorar y recibió el consuelo de su tía Valentina Martínez, mamá del joven fallecido, quien no paró de abrazarla.

El emotivo momento de la participante de ‘Juego de voces’ no fue lo único que mostró Andrea Legarreta sobre la ceremonia, la conductora también le dedicó unas palabras a Mateo, quien fuera su ahijado.

“Qué lindo que la vida de alguien como nuestro Mateo, haya sido digna de ser celebrada, homenajeada e inspiradora. Qué hermoso ver reunida a la familia y amigos por el amor que han sembrado y cosechado. Qué lindo que lo que prevalece es el amor, el apoyo y la ternura de todos los que amamos a Vale, Home, Jero y a Mateo”.

Expresó el ejemplo que fue para todos y destacó que ni su prima, ni su esposo y ni su sobrino están solos en estos difíciles momentos.

Mía Rubín Legarreta llora al recordar a su recién fallecido primo Imagen Instagram Andrea Legarreta



Andrea Legarreta se dijo feliz de haber compartido esos años junto al adolescente, quien sólo trajo amor a todos aquellos que conoció.

“Tengan la certeza de que no están solos y nunca lo estarán. Hoy sin duda fue un día simplemente HERMOSO. GRACIAS Mateo por lo que nos regalaste en vida y sigues haciendo amor… Gracias Mateo por unir tantos corazones amor hermoso. SIEMPRE vivirás en nosotros!! Eres amor infinito”, aseguró.

Andrea Legarreta y su familia recordaron a Mateo a poco más de un mes de su muerte. Imagen Instagram Andrea Legarreta



Con emojis en forma de corazón y palabras de aliento fue como los seguidores de Andrea Legarreta le mostraron su apoyo a la conductora ante la publicación con la que recordó a su sobrino, quien murió el 22 de marzo en Houston, Texas.

Nina, hija menor de Andrea Legarreta, pide ayuda

Mía Rubín Legarreta conmovió al mostrarse vulnerable en la ceremonia en honor a su primo, pero su hermana menor Nina Rubín Legarreta también enterneció en redes sociales al pedir ayuda.

En una historia de su perfil personal, la joven de 17 años publicó la foto de un niño, que fue diagnosticado con Leucemia.

La hija menor de Andrea Legarreta pidió apoyo a todos aquellos que les nazca donar para la pronta recuperación de Alfonso.

“Hola a todos, por favor les pido que nos ayuden a apoyar a este angelito llamado Alfonso y a su bella familia. Lo diagnosticaron con Leucemia hace poco y ahora necesita nuestra ayuda más que nunca”, escribió la actriz, quien acompañó sus palabras con una liga de recaudación para el pequeño.