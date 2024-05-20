Mia Rubín Legarreta

Mía Rubín festeja primer aniversario con su novio: presume el costoso regalo que recibió

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, utilizó las redes sociales para celebrar su aniversario con Tarik Othon, quien le dio tremendo regalo en presencia de la conductora de Hoy y de Erik Rubín.

Video Mía Rubín se dejó ver en un romántico momento con su novio: luce muy enamorada

En mayo de 2023, Mía Rubín dio a conocer su relación con el joven Tarik Othon, con quien ahora está celebrando su primer aniversario, el cual presumió en su cuenta oficial de Instagram.

La primogénita de Andrea Legarreta y Erik Rubín compartió varias fotografías del emotivo festejo que tuvo con su pareja, quien la sorprendió con un lujoso regalo.

Mía Rubín publica fotos de su regalo

La participante de Juego de Voces dejó ver en su perfil personal parte de su celebración con Tarik, a quien le dedicó un amoroso mensaje.

UN AÑO DE NOSOTROS. Hace un año comenzamos formalmente nuestra aventura y ha sido uno de los años más felices de mi vida, por una eternidad juntos chiquito, te amo!!!”, escribió la primogénita de Andrea Legarreta.

Junto a sus románticas palabras, Mía Rubín se mostró emocionada por el costoso regalo que le dio el rejoneador por la importante fecha.

Tarik Othon le llevó serenata a su novia, quien estaba acompañada por Andrea Legarreta y Erik Rubín, dedicándole el tema 'Hermoso cariño' y obsequiándole un caballo, al cual le colocó un enorme moño rojo.

Hoy me diste uno de los regalos más bonitos que me han dado, Aquiles viene a alegrar mi vida y yo le daré todo el amor y cariño del mundo”, dijo Mía Rubín dejando ver su obsequio.

Así festejó Mía Rubín su aniversario de novios con Tarik Othon
Así festejó Mía Rubín su aniversario de novios con Tarik Othon
Imagen Instagram Mía Rubín


Además de los abrazos y besos que protagonizó la pareja, Mía Rubín quedó encantada con su regalo y mostró la gran jinete que es.

Mía Rubín conoció a su novio por Erik Rubín

Hace un año, Tarik Othon se le declaró a Mía Rubín en una cena romántica, donde hubo mariachis, fuegos artificiales y un enorme letrero en el que se leía la frase '¿Quieres ser mi novia?'.

La hija de Andrea Legarreta aceptó la propuesta y presumió desde ese momento su relación, la cual nació gracias a su papá y sus suegros, quienes "ya le habían echado el ojo".

Mi novio y yo tenemos una relación a distancia, él vive en Querétaro y yo vivo en Ciudad de México, entonces cuando nos vemos es bien especial… Resulta que mis suegros y mi papá, hicieron un plan con maña, por que ellos querían que nos conociéramos desde hace muchísimo, ya me había echado el ojo mi suegra y entonces en el cumpleaños de mi papá hicieron plan con maña para que nos conocieramos, y bueno, el resto es historia”, mencionó en un video de su cuenta de TikTok.

