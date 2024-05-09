Andrea Legarreta defiende a Lucerito Mijares tras burlas y hace petición

Video Lucero sale en defensa de su hija tras burlas con contundente mensaje: “Pobres de los mediocres”

Hace unos días, Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y ‘El Estaca’ se burlaron y atacaron a Lucerito Mijares en el programa ¡Qué importa!, donde afirmaron que “parecía hombre” y que tenía actitudes poco femeninas.

“Qué bueno que té de risa, te confunden con hombre pero no dijiste con cuál, con el hombre araña, con el hombre lobo, con Paco Memo”, precisaron en la emisión.

Los comentarios en contra de la joven de 19 años provocaron indignación y fueron reprobados por famosos y usuarios de redes sociales.

Andrea Legarreta fue una de las que se sumó a los mensajes de apoyo para la hija de Lucero y Mijares: a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una publicación, donde recalcó lo talentosa, hermosa y querida que es la joven.

La conductora de Hoy compartió las palabras desde su faceta de mamá, señalando que le molesta cuando desconocidos buscan dañar a sus hijas o a los hijos de cualquier otra persona.

Afirmó que tanto ella como el resto de su familia no concuerdan con los comentarios realizados por Videgaray, Rivera Torres y ‘El Estaca’, recalcando el gran cariño que sienten por Lucerito Mijares.

“ Lucerito hermosa, eres amada y respetada por nuestra familia y por una mayoría! Tienes una familia INCREÍBLE! Te amamos y admiramos porque sabemos lo maravillosa que eres en todos sentidos y nuestro cariño se ha incrementado por el enorme amor que te tiene nuestra Mía. A nadie le gusta que dañen a alguien que amas y que no lo merece bajo ninguna circunstancia”.

Sobre la reacción que ha tenido la hija de Lucero ante la dolorosa situación, Legarreta aseguró que admira la “inteligencia emocional” que tiene, la cual “es ejemplar”.

En el mismo mensaje, Andrea Legarreta indicó que los ataques y burlas hacia la participante de ‘Juego de Voces’ y a cualquier persona deben servir para reflexionar y buscar empatía.

“La violencia y los ataques, además de algunos medios, también vienen de un sector del público que sin piedad ni empatía arrastra con sus terribles juicios y crueles comentarios a famosos y no famosos. Me parece una oportunidad para analizarnos a nosotros mismos y checar cómo andamos con la empatía, y preguntarnos cómo nos sentiríamos si alguien le dice a nuestros propios hijos algo para ofenderlos y humillarlos”.

Andrea Legarreta hace conmovedora petición

Andrea Legarreta no sólo defendió a Lucerito Mijares, sino que también pidió que esa clase de comentarios se acaben, pues sólo crean “una sociedad tóxica y cruel”.

“ Lo importante es corregir, trabajar en nuestros errores y mejorar como personas, por nuestro bien y el de los demás. Invito a quienes tenemos un micrófono y al público en general a tener más empatía, respeto y responsabilidad social, más amor al prójimo. Está en cada uno de nosotros, trabajar en ser mejores personas y una sociedad menos tóxica y cruel”, sentenció.

La presentadora reaccionó al apoyo que su hija Mía Rubín le ha brindado a Lucerito Mijares, afirmando que el cariño entre las jóvenes es genuino.

En entrevista con Berenice Ortiz este 8 de mayo, precisó que las cantantes se identifican porque ambas han sido blanco de ataques.

“Me llena el corazón, al final se sienten identificadas. Se han acercado mucho a raíz que se sienten identificadas. Mis hijas han recibido muchos ataques y es muy triste. Ahora que está pasando esto tan injusto, no es correcto lo que le está pasando a Lucerito Mijares”.

Mía Rubín dedica amoroso mensaje a Lucerito Mijares

A través de su cuenta de Instagram, Mía Rubín compartió este 8 de mayo un emotivo mensaje para Lucerito Mijares, con quien entabló una amistad desde su participación en ‘Juego de Voces’.

Destacó lo “orgullosa” que está de ella y el gran ser humano que es, por lo que le pidió que nunca dude de su talento ni de “lo fregona que es”.

“ Siéntete orgullosa de lo hermosa y talentosa que eres. Me siento sumamente afortunada de tenerte como amiga y aprender de ti día con día. Jamás le demos importante a la maldad que hay allá afuera. Nunca dudes de lo fregona que eres comadre. Te amo”, precisó la primogénita de Andrea Legarreta.

La hija de Lucero y Mijares reaccionó a las palabras de “su comadre”, como de cariño se dicen, y escribió: “Te amo mi comadre. Aquí estoy siempre y que no se metan con mi amiga porque les va a ir mal”.