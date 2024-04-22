Andrea Legarreta

Mía Rubín revela que Eduardo Capetillo era su 'crush' y dice cómo se lo confesó

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, habló sobre los 'Consagrados' de Juego de Voces y destapó que "su crush por años fue Eduardo Capetillo.

No te pierdas a Mía Rubín y Eduardo Capetillo en Juego de Voces los domingos a las 7P/6C por Univision

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video Mia Rubín casi hace llorar a su mamá, Andrea Legarreta, con este comentario

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, confesó este viernes 19 de abril en el programa ‘Cuéntamelo Ya! que Eduardo Capetillo, con quien participa en 'Juego de voces', fue su 'crush' por años.

La cantante, de 19 años, concedió una entrevista para hablar del programa y detalló que de niña tenía un “enamoramiento” por el esposo de Biby Gaytán-

PUBLICIDAD

“Lalo, yo no sabía que Eduardo Capetillo era mi 'crush' de pequeña, porque yo veía ¡Vivan los niños!, no sabía que era el maestro Emiliano”.

Más sobre Andrea Legarreta

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga
2 mins

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga

Univision Famosos
Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”
2 mins

Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”

Univision Famosos
Andrea Legarreta "sudaba" en su primer beso con Colunga: no había besado a nadie tras separación
1:11

Andrea Legarreta "sudaba" en su primer beso con Colunga: no había besado a nadie tras separación

Univision Famosos
¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón
1 mins

¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón

Univision Famosos
Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko
2 mins

Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko

Univision Famosos
Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva
2 mins

Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva

Univision Famosos
Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente
0:54

Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente

Univision Famosos
A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto
2 mins

A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto

Univision Famosos
Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques
0:50

Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques

Univision Famosos
Hija de Andrea Legarreta decide "salirse" de la preparatoria: la presentadora reacciona
2 mins

Hija de Andrea Legarreta decide "salirse" de la preparatoria: la presentadora reacciona

Univision Famosos

Entre risas, Mía Rubín comentó que “lo descubrió” hace poco y que se atrevió a confesarlo a Eduardo Capetillo.

“Me acabo de enterar hace una semana y le digo ‘no puedo creer, tú eras mi crush a los 10 años’”, narró, provocando las risas de las conductoras.

El “enamoramiento” de Mía Rubín por Eduardo Capetillo nació por la telenovela ‘¡Vivan los niños!’ en 2002, donde el cantante compartió créditos con Andrea Legarreta, mamá de Mía Rubín.

En dicha producción, que estuvo a cargo del recién fallecido Nicandro Díaz, Legarreta encarnó a la 'Maestra Lupita' y Capetillo interpretó a ‘Emiliano Leal’, quienes vivieron una historia de amor en la ficción.

Mía Rubín habla de Mijares, Isabel Lascuraín y Alicia Villarreal

La hija de Andrea Legarreta también se refirió al resto de los 'Consagrados' de 'Juego de voces', afirmando que todos han logrando hacer una “familia” dentro de la producción de Lalo Suárez.

“A todos (admiro), los amo”, comentó Mía Rubín, quien destacó cómo es su relación con Mijares, Isabel Lascuraín y Alicia Villarreal.

“Isabel es sumamente carismática, es muy divertida, siempre sabe decir lo correcto; Alicia es lo máximo, es la güera, canta increíble; Mijares es muy divertido, he tenido momentos en los que hemos platicado él y yo”.


Relacionados:
Andrea LegarretaMia Rubín LegarretaFamososCelebridadesEscándalo de CelebridadesLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD