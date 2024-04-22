Mía Rubín revela que Eduardo Capetillo era su 'crush' y dice cómo se lo confesó

Video Mia Rubín casi hace llorar a su mamá, Andrea Legarreta, con este comentario

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, confesó este viernes 19 de abril en el programa ‘Cuéntamelo Ya! que Eduardo Capetillo, con quien participa en 'Juego de voces', fue su 'crush' por años.

La cantante, de 19 años, concedió una entrevista para hablar del programa y detalló que de niña tenía un “enamoramiento” por el esposo de Biby Gaytán-

PUBLICIDAD

“Lalo, yo no sabía que Eduardo Capetillo era mi 'crush' de pequeña, porque yo veía ¡Vivan los niños!, no sabía que era el maestro Emiliano”.

Entre risas, Mía Rubín comentó que “lo descubrió” hace poco y que se atrevió a confesarlo a Eduardo Capetillo.

“Me acabo de enterar hace una semana y le digo ‘no puedo creer, tú eras mi crush a los 10 años’”, narró, provocando las risas de las conductoras.

El “enamoramiento” de Mía Rubín por Eduardo Capetillo nació por la telenovela ‘¡Vivan los niños!’ en 2002, donde el cantante compartió créditos con Andrea Legarreta, mamá de Mía Rubín.

En dicha producción, que estuvo a cargo del recién fallecido Nicandro Díaz, Legarreta encarnó a la 'Maestra Lupita' y Capetillo interpretó a ‘Emiliano Leal’, quienes vivieron una historia de amor en la ficción.

Mía Rubín habla de Mijares, Isabel Lascuraín y Alicia Villarreal

La hija de Andrea Legarreta también se refirió al resto de los 'Consagrados' de 'Juego de voces', afirmando que todos han logrando hacer una “familia” dentro de la producción de Lalo Suárez.

“A todos (admiro), los amo”, comentó Mía Rubín, quien destacó cómo es su relación con Mijares, Isabel Lascuraín y Alicia Villarreal.

“Isabel es sumamente carismática, es muy divertida, siempre sabe decir lo correcto; Alicia es lo máximo, es la güera, canta increíble; Mijares es muy divertido, he tenido momentos en los que hemos platicado él y yo”.