Atropellan a novio de Mía Rubín durante sus vacaciones: la hija de Andrea Legarreta cuenta qué pasó

Video Mía Rubín se dejó ver en un romántico momento con su novio: luce muy enamorada

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, dio a conocer el percance del que fue víctima su novio, el torero Tarik Othon, durante sus vacaciones.

La cantante de 20 años compartió, entrevista para el programa Hoy, que viajó con su pareja, de 21, a Argentina, donde sucedió el incidente.

PUBLICIDAD

Atropellan a novio de Mía Rubín

La intérprete de ‘La Mala’ contó, aunque sin ahondar en detalles, lo que sucedió con Tarik Othon mientras estaban en el país albiceleste.

“Nos pasó de todo”, afirmó Mía Rubín, “atropellaron a mi novio, un snowboarder”.

La también compositora puntualizó que al novillero “le esguinzaron la rodilla”; sin embargo, no compartió cómo se encuentra actualmente.

Pese al accidente, ella aseveró que tiene un buen recuerdo de los días que pasaron juntos lejos de su natal México.

“Sin duda fue uno de los viajes más hermosos que hemos vivido porque pues también es importante viajar con tu pareja porque ahí también se sacan todos los trapitos sucios al sol, ¿no?”, declaró.

Este 30 de julio, Mía publicó en su cuenta de Instagram algunas fotografías de su travesía con Tarik, teniendo como locación el Glaciar Spegazzini.

“Tenía mucho tiempo soñando con esto que tengo contigo. Te amo”, escribió ella en la sección de la descripción.

Su mamá, Andrea Legarreta, les expresó su apoyo: “¡Los amo, mis niños, lindos! ¡A vivir que la vida es una!”.