Mia Rubín Legarreta

Atropellan a novio de Mía Rubín durante sus vacaciones: la hija de Andrea Legarreta cuenta qué pasó

La cantante contó qué fue lo que le sucedió a Tarik Othon en su viaje a Argentina.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Mía Rubín se dejó ver en un romántico momento con su novio: luce muy enamorada

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, dio a conocer el percance del que fue víctima su novio, el torero Tarik Othon, durante sus vacaciones.

La cantante de 20 años compartió, entrevista para el programa Hoy, que viajó con su pareja, de 21, a Argentina, donde sucedió el incidente.

PUBLICIDAD

Atropellan a novio de Mía Rubín

Más sobre Mia Rubín Legarreta

A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto
2 mins

A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto

Univision Famosos
¿Hija de Andrea Legarreta aparece con anillo de promesa? Foto desataría sospechas
2 mins

¿Hija de Andrea Legarreta aparece con anillo de promesa? Foto desataría sospechas

Univision Famosos
Hija de Andrea Legarreta recuerda cuando la “ponían en contra” de Lucerito Mijares y Ángela Aguilar
2 mins

Hija de Andrea Legarreta recuerda cuando la “ponían en contra” de Lucerito Mijares y Ángela Aguilar

Univision Famosos
Hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín cree que sus papás "tomaron la mejor decisión" al separarse: esto dijo
2 mins

Hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín cree que sus papás "tomaron la mejor decisión" al separarse: esto dijo

Univision Famosos
Mía Rubín festeja primer aniversario con su novio: presume el costoso regalo que recibió
2 mins

Mía Rubín festeja primer aniversario con su novio: presume el costoso regalo que recibió

Univision Famosos
Andrea Legarreta defiende a Lucerito Mijares tras burlas y hace petición
4 mins

Andrea Legarreta defiende a Lucerito Mijares tras burlas y hace petición

Univision Famosos
Lucerito Mijares confiesa que Eduardo Capetillo Gaytán es "bien guapo”, ¿por qué no lo invita a salir?
1 mins

Lucerito Mijares confiesa que Eduardo Capetillo Gaytán es "bien guapo”, ¿por qué no lo invita a salir?

Univision Famosos
Lucerito Mijares y Mía Rubín enfrentan rumores de rivalidad y anuncian que harán dueto juntas
2 mins

Lucerito Mijares y Mía Rubín enfrentan rumores de rivalidad y anuncian que harán dueto juntas

Univision Famosos
Mía Rubín Legarreta se conmueve hasta las lágrimas por muerte de familiar en emotivo homenaje
3 mins

Mía Rubín Legarreta se conmueve hasta las lágrimas por muerte de familiar en emotivo homenaje

Univision Famosos
Mía Rubín revela que Eduardo Capetillo era su 'crush' y dice cómo se lo confesó
1 mins

Mía Rubín revela que Eduardo Capetillo era su 'crush' y dice cómo se lo confesó

Univision Famosos

La intérprete de ‘La Mala’ contó, aunque sin ahondar en detalles, lo que sucedió con Tarik Othon mientras estaban en el país albiceleste.

“Nos pasó de todo”, afirmó Mía Rubín, “atropellaron a mi novio, un snowboarder”.

La también compositora puntualizó que al novillero “le esguinzaron la rodilla”; sin embargo, no compartió cómo se encuentra actualmente.

Pese al accidente, ella aseveró que tiene un buen recuerdo de los días que pasaron juntos lejos de su natal México.

“Sin duda fue uno de los viajes más hermosos que hemos vivido porque pues también es importante viajar con tu pareja porque ahí también se sacan todos los trapitos sucios al sol, ¿no?”, declaró.

Este 30 de julio, Mía publicó en su cuenta de Instagram algunas fotografías de su travesía con Tarik, teniendo como locación el Glaciar Spegazzini.

“Tenía mucho tiempo soñando con esto que tengo contigo. Te amo”, escribió ella en la sección de la descripción.

Su mamá, Andrea Legarreta, les expresó su apoyo: “¡Los amo, mis niños, lindos! ¡A vivir que la vida es una!”.

Mía Rubín compartió fotos de su viaje a Argentina con su novio, Tarik Othon.
Mía Rubín compartió fotos de su viaje a Argentina con su novio, Tarik Othon.
Imagen Mía Rubín/Instagram
Relacionados:
Mia Rubín LegarretaHijos de famososParejas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX