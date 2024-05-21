Lucero quedó sorprendida por la reacción de Lucerito Mijares tras burlas: “Qué bueno que fue a mí”

Video Lucero sale en defensa de su hija tras burlas con contundente mensaje: “Pobres de los mediocres”

A semanas de distancia de la polémica que desataron los desafortunados comentarios que Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal ‘Estaca’ hicieron sobre el físico de Lucerito Mijares, Lucero revela cuál fue la primera reacción de su hija al enterarse de la polémica.

La actriz recordó en entrevista con Despierta América que fue ella quien le notificó a su hija sobre las críticas de los conductores y el apoyo que estaba recibiendo en redes sociales.

Lucero compartió que se mostró sorprendida ante el actuar de su hija pues, lo primero que hizo fue pensar en si esos comentarios hubieran sido dirigidos a alguien verdaderamente vulnerable.

"Su manera de reaccionar me sorprendió muchísimo porque fue como 'ay, má, que bueno que no se lo hicieron a nadie más, porque tengo amigas que sí son muy vulnerables y tengo amigas que sí se sienten muy mal con esas cosas, qué bueno que fue a mí. A mí no me afecta'. Ella es realmente tan centrada, tan fuerte, tiene una inteligencia emocional muy importante", declaró Lucero el pasado 20 de mayo.

Sobre la contundente respuesta que ella dio desde el comienzo del escándalo, Lucero dijo que, aunque su hija tiene las herramientas para defenderse sola, como mamá, nunca se quedará callada para defender a sus hijos.

"Yo como mamá tengo que defender a mi hija ante todo lo que le pueda suceder siempre. Ella tiene la fuerza suficiente, y la seguridad también para defenderse. Ella sabe cómo afrontar o confrontar estas cosas, pero es verdad que como su mamá tengo que reaccionar y no me voy a quedar callada", sentenció.

Lucero revela la primera reacción de Mijares ante las críticas a su hija

La protagonista de ‘Lazos de amor’ consideró fuera de lugar los comentarios de los conductores, pues su hija está completamente alejada de la polémica, empezando una carrera.

"Yo lo que creo que no viene mucho al caso es la burla, la ofensa, sobre todo con una mujer joven que no ha dado pie y que no es polémica, que no se mete con nadie y que lo único que hace es respetar y disfrutar su carrera que está empezando y ser una niña, que tiene 19 años, pero sigue siendo una niña, una joven que no tendría por qué estar lidiando con estas cosas", destacó.

Por primera vez, Lucero reveló también la reacción de Manuel Mijares y aunque, dijo, respeta la libertad de expresión y puede entender el humor, consideró que no se puede hablar de algo tan delicado y no tener una consecuencia.