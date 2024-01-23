Giselle Soto responde a Abigail Rivera: la prima de Chiquis la acusó de infiel

Video La ex de Lupillo Rivera está lista para continuar su vida sin él y "explorar nuevas aventuras"

Giselle Soto no solo reaccionó a la acusación que le hizo Abigail Rivera tachándola de haber sido supuestamente infiel a su ex, sino que también habló de los presuntos engaños que sufrió.

Abigail Rivera salió en defensa de su padre el pasado 18 de enero y señaló a la joven empresaria de presuntamente haberle sido infiel.

"No olvides lo que realmente pasó. Te abandonaron como si fueras una mala costumbre porque estabas 'enredada' en Las Vegas con Fernando Vargas Jr.", escribió 'Abby' en la cuenta de TikTok de Giselle Soto y etiquetando al boxeador con el que la ex del artista fue ligada sentimentalmente en mayo de 2023.

Abigail Rivera así acusó a Giselle Soto. Imagen Giselle Soto/TikTok

Giselle Soto no se queda callada ante acusación

Giselle Soto no reaccionó de manera inmediata cuando Abigail Rivera la acusó públicamente en TikTok, pero luego de varios días del señalamiento por fin decidió romper el silencio.

La joven de origen jalisciense fue entrevistada por el show digital 'Al punto de la nota' en donde fue cuestionada sobre los comentarios que hizo la prima de Chiquis.

"Yo estoy tranquila, no tengo nada qué esconder", aseveró en el material difundido este lunes 22 de enero.

"Yo vi todo en las redes sociales y la verdad es que me entristeció un poco porque ella confirmó algo que ni yo ni Lupe confirmamos porque no hay nada qué confirmar", aseguró.

"No se puede confirmar algo que no pasó", insistió, "yo no hubiera sacrificado tanto para estar con esa persona para tirarlo todo a la basura. Yo soy una mujer leal".

"Se me hizo muy mala onda", admitió sobre los comentarios.

Giselle Soto acusa que sufrió infidelidades

La joven también reviró a Abigail Rivera sacando a la luz supuestas infidelidades de las que fue víctima.

Giselle Soto afirmó que ella y su ex "saben la verdad": "Yo no ando hablando de sus relaciones de ellas, de sus infidelidades de ellas". Soto afirmó que "si quieren hablar de infidelidades hay que empezar" con las de su ex porque "santo no fue".

"Las cosas van a salir, van a estar saliendo solitas, la verdad siempre sale a la luz", adelantó sin ahondar en más detalles.

"Siempre me mantuve al margen para proteger su imagen y siempre me mantuve callada", alegó.

"Pero una persona solo puede tomar tantos tiros hasta que dice '¡ya basta!', he llegado a este punto en donde ya no tengo a nadie que me prohiba responder, contestar o defenderme", reveló.

Dijo que "ha tomado el tiempo" para "estar con la mente clara y el corazón sano para poder hablar de un lugar que viene de amor y positivo".

El origen de la polémica de Giselle Soto y Abigail Rivera

La acusación que hizo Abigail Rivera obedeció a una serie de mensajes que Giselle Soto contestó a sus seguidores en TikTok hace una semana y en los que culpó de su ruptura a ella y su familia.

"Me hubiera encantado verte feliz (con su ex), pero solo Dios sabe cual es el destino de cada uno, bendiciones hermosa", le escribió una persona.

La joven empresaria respondió: "Gracias. Créeme que a mí también. Pero entre los problemas familiares, las hijas tóxicas, la ex envidiosa, las put…, y los chismes ¡fue imposible!", contestó.

Giselle Soto habló así de su ruptura. Imagen Giselle Soto/TikTok



En mayo de 2023, Soto apareció en Despierta América y habló sobre su polémica separación: "No creo que haya una razón específica por la cual nos decidimos dejar", dijo.

"Simplemente yo siento que pasaron muchas cosas y el cargo (sic) se sentía muy pesado", explicó.

Por aquellas fechas se especuló que Giselle Soto supuestamente había sido infiel con el boxeador Fernando Vargas Jr.