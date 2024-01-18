Giselle Soto

Giselle Soto culpa a la “ex envidiosa” de Lupillo de su ruptura: ¿indirecta para Mayeli Alonso?

La empresaria habló de los motivos por los que considera que su romance con el cantante no pudo continuar. Fue en mayo de 2023 cuando ellos anunciaron que se separaban tras tres años juntos.


Por:
Dayana Alvino.
Video Pareja de Lupillo envía contundente mensaje tras pelea de su mamá con Mayeli: "Soy la que tiene la corona"

Giselle Soto acaba de sincerarse sobre su ruptura con Lupillo Rivera, ocurrida a mediados del 2023, luego de tres años juntos.

En su momento, la ‘influencer’ desmintió que la separación se debiera a que ella le fue infiel al cantante, como se rumoró.

“Soy una mujer decente, me he entregado a él y no haría una cosa así para echar a perder una relación tan bonita”, dijo en entrevista con Despierta América el pasado 24 de mayo.

“No creo que haya una razón específica por la cual nos decidimos dejar. Simplemente siento que pasaron muchas cosas y el cargo se sentía muy pesado”, explicó.

Giselle Soto revela por qué terminó con Lupillo Rivera

A meses de que su idilio con Lupillo Rivera llegara a su final, Giselle Soto dio a conocer los motivos por los que, desde su perspectiva, eso sucedió.

La también empresaria subió a su cuenta de TikTok una fotografía en la que se le ve agarrando una copa y escribió encima: “Al fin volvió a buscarme, pero él ya no era lo que yo quería…”.

En la sección de comentarios, una usuaria reaccionó: “Me hubiera encantado verte feliz con Lupillo, pero sólo Dios sabe cuál es el destino de cada uno”.

Ante dichas palabras, la creadora de contenido respondió afirmando que a ella “también” le habría gustado dicha situación con el llamado ‘Toro del corrido’, y expuso por qué no ocurrió.

“Pero, entre los problemas familiares, las hijas tóxicas, la ex envidiosa, las put…, y los chismes, fue imposible”, sentenció.

Si bien Giselle no colocó nombres, una usuaria de la red social etiquetó a Mayeli Alonso, última esposa de Rivera, en la publicación.

Giselle Soto habló de su ruptura con Lupillo Rivera.
Imagen Giselle Soto/TikTok

Antes de que confirmaran su rompimiento, se especuló que Soto maltrataba a los descendientes del artista, hecho que él negó.

“Inventan cosas que son falsas”, indicó en la ya citada conversación con Despierta América. “Es una conexión que no puedes fingir”, afirmó al hablar del vínculo entre sus retoños y la joven.

El intérprete de ‘Despreciado’ procreó a Ayana, Abigail, Angélica y Areana en su primer matrimonio, con María Gorola. Mientras que con Mayeli Alonso, su cónyuge por 13 años hasta 2019, tuvo a Lupita Karizma y L’rey.

Giselle Soto asegura estar “en paz”

En su misma publicación, otra internauta le cuestionó a Giselle Soto qué se hizo “en la cara”, pues considera que se “mira totalmente diferente”.

“Luzco diferente ahora que estoy feliz, en paz y no toda estresada, ¿verdad?”, replicó, por lo que su seguidora le contestó que luce “hermosa” por el “amor propio”.

Giselle Soto afirma estar "en paz".
Imagen Giselle Soto/TikTok

Cabe destacar que en junio del año pasado, Lupillo Rivera confesó a Hoy que “ella tiene el sueño de ser mamá, de tener su casa y su esposo, y yo en estos momentos estoy muy concentrado en mi carrera”.

