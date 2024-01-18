En su cara: hija de Lupillo Rivera confronta a Giselle Soto acusándola de infiel

Video Lupillo Rivera encontró a sus hijas ‘perreando’ y les puso un alto: fans las defendieron

La controversia sobre los comentarios de Giselle Soto respecto a la supuesta causa de separación de Lupillo Rivera continúa. Ahora fue una de sus hijas quien salió en defensa de su padre y señaló a la empresaria de origen mexicano de haberle sido infiel con un boxeador, rumor que surgió en mayo de 2023.

El 15 de enero Giselle publicó un video en TikTok en donde aparece sentada en una mesa con una copa y le agregó el texto: "Al fin volvió a buscarme, pero él ya no era lo que yo quería". Además, acompañó el clip con el siguiente mensaje: "Dicen que siempre vuelven a donde los quisieron…".

Sus seguidoras no tardaron en reaccionar y una usuaria comentó: "Me hubiera encantado verte feliz con Lupillo, pero solo Dios sabe cuál es el destino de cada uno. Bendiciones hermosa".

Soto respondió: "Gracias. Créeme que a mí también. Pero entre los problemas familiares, las hijas tóxicas, la ex envidiosa, las put… y los chismes ¡fue imposible!".

Hija de Lupillo Rivera le responde a Giselle Soto

Abby, una de las hijas de 'El Toro del Corrido' que tuvo en su primer matrimonio con María Gorola, se hizo presente ante el mensaje de Giselle y respondió a la expareja de su padre acusándola de haberle sido infiel.

"No olvides lo que realmente pasó. Te abandonaron como si fueras una mala costumbre porque estabas 'enredada' en Las Vegas con Fernando Vargas Jr.”, boxeador al que etiquetó.

Abigail también reaccionó en otros de los comentarios que le escribieron a Giselle.

"Él probablemente era una mejor persona... Estoy segura de que dijiste: 'No, está bien', tiene la puerta abierta ahora", fue el mensaje de la internauta.

Abby respondió: " Él está mucho mejor sin ella. Fue descuidada al tener un enredo con Fernando Vargas en Las Vegas y la abandonaron como un mal hábito. Ella está enojada", señaló reiterando la supuesta infidelidad de Soto.

La reacción de Mayeli Alonso ante el mensaje de Giselle Soto

La empresaria, quien estuvo casada con Lupillo Rivera durante 12 años, también reaccionó a la nueva polémica de su exesposo.

Mayeli comentó en la publicación de la 'influencer' Jacqueline Martinez, mejor conocida como Chamonic, quien publicó los mensajes de Giselle Soto en su perfil el 17 de enero.

"¿Le digo yo o le dices tú? Mija: si tantas cosas se interpusieron en tu relación y tu pareja no te dio tu lugar es porque no te quiso, bebé", escribió la Alonso, con quien el cantante tuvo dos hijos, Lupita Karizma y L'rey.