¿Galilea Montijo rompió con su novio? Publica estos mensajes y desata rumores

Video Galilea Montijo y su novio derrochan amor en sus excéntricas vacaciones en Indonesia

Galilea Montijo, quien confirmó su relación con Isaac Moreno en 2023, indicando que estaba dispuesta a darle otra oportunidad al amor tras su divorcio de Fernando Reina, con quien estuvo casada once años.

En los últimos meses, la conductora ha compartido momentos de su noviazgo con el español; sin embargo, ahora ha provocado especulaciones sobre una posible ruptura debido a los mensajes inquietantes que ha publicado.

PUBLICIDAD

¿Galilea Montijo otra vez soltera?

Galilea Montijo recurrió a su cuenta oficial de Facebook para compartir mensajes enigmáticos que, según usuarios y algunos medios de comunicación, podrían indicar el fin de su relación con el modelo.

En la publicación, la presentadora tapatía escribió "libre" y afirmó que "el amor más importante es el propio".

El primer mensaje, compartido hace cuatro días, dice: “Situación sentimental: libre como el viento, peligrosa como el mar y dulce como un beso”.

Con un día de diferencia, Montijo realizó otra publicación similar, añadiendo un emoji en forma de corazón, y afirmó: “Sólo hay un amor para siempre: el amor propio”.

Estos son los mensajes que publicó Galilea Montijo Imagen Facebook Galilea Montijo

Hasta ahora, la presentadora de Hoy no ha dado explicaciones sobre los enigmáticos mensajes que compartió ni ha confirmado la posible ruptura de su relación con Isaac Moreno.

Por su parte, el español tampoco ha comentado al respecto, y sus últimas historias en Instagram muestran su reciente viaje a Las Vegas.

La historia de Galilea Montijo e Isaac Moreno

Galilea Montijo volvió a la soltería a principios de 2023 tras anunciar su separación de Fernando Reina, con quien estuvo casada once años y es padre de su hijo Mateo.

Isaac Moreno entró en su vida en mayo de ese mismo año, cuando fueron vistos juntos por primera vez disfrutando de una playa.

Aunque en un principio afirmaron que estaban "conociéndose", en los meses siguientes tanto Montijo como el modelo comenzaron a intercambiar frases de amor en redes sociales, y en octubre de 2023, confirmaron su relación.

PUBLICIDAD

En una entrevista con Edén Dorantes, Montijo comentó: "Todo bien. Estoy muy bien, muy tranquila. Todavía no (convive con su hijo), ya lo sabe desde hace mucho. Lo más importante es ser feliz en esta vida. Es lo más sano".