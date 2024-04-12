Anna Ferro

Viuda de Fernando del Solar alista demanda contra Ingrid Coronado por supuesto "daño moral"

La abogada de Anna Ferro reveló que alistan una demanda en contra de Ingrid Coronado por presunto daño moral. Asegura que la conductora supuestamente ha dado instrucciones para que le cierren las puertas de su casa.

Video “La primera demanda": Fernando del Solar enfrentó batalla legal días antes de su muerte

En una disputa legal que involucra a Anna Ferro e Ingrid Coronado, ambas luchan por la propiedad de un departamento en Cuernavaca.

Sin embargo, el conflicto no se detiene ahí. La viuda de Fernando del Solar, también se ha unido a la contienda.

Anna Ferro demandará a Ingrid Coronado por supuesto “daño moral”

La abogada Mariana Gutiérrez, en una entrevista con la comunicadora Shanik Berman, anunció que su cliente, Anna Ferro, presentará una demanda por daño moral contra Coronado.

Según Gutiérrez, las declaraciones públicas de la exesposa del fallecido conductor han afectado el trato que Ferro recibe de algunos empleados en el lugar donde reside.

En el fraccionamiento de Cuernavaca, donde actualmente vive Anna Ferro, se han tomado medidas unilaterales para restringir su acceso.

“En el fraccionamiento en donde actualmente habita Anna Ferro en Cuernavaca, Morelos, que es un fraccionamiento con seguridad y cerrada. Por notificaciones unilaterales de la señora Ingrid, le quitaron el acceso a la pluma, no podía entrar”, denunció.

La abogada insiste en que el departamento que habita su cliente fue “donado” por Fernando del Solar antes de su muerte, como una forma de protegerla.

Existe un documento certero que respalda esta afirmación y será presentado ante la autoridad, aseguró.

Por otro lado, Ingrid Coronado sigue luchando por recuperar la propiedad que asegura forma parte de un fideicomiso a nombre de sus hijos, Luciano y Paolo.

Según ella, un departamento en un fideicomiso no puede ser donado, y cuestiona la supuesta donación legal mencionada por la abogada.

"Un departamento en un fideicomiso no se puede donar, no se pude donar algo que no es tuyo. (El departamento está a nombre) del fideicomiso. Es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero", respondió Ingrid en marzo pasado sobre la supuesta donación legal a la que hace referencia la abogada.

