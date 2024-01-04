Galilea Montijo "no se quiere quedar con las ganas" de ser mamá a sus 50 años: analiza opciones

Video Galilea Montijo y su novio derrochan amor en sus excéntricas vacaciones en Indonesia

Galilea Montijo no quiere quedarse con las ganas de ser mamá nuevamente por lo que en una de las dinámicas del programa Hoy, con motivo de la llegada del año 2024, la presentadora hizo un decreto muy especial.

En la dinámica ‘Tu mapa mental 2024’, la psicoterapeuta corporal Margot Miserachi Kalach le pidió a los conductores que plasmaran con imágenes lo que desean que este año se les haga realidad, instante que la presentadora de 50 años aprovechó para recordar uno de sus anhelos.

" Puse una niña y significa que quiero una niña. Mi cuerpo no puede, pero uno nunca sabe… se puede adoptar o (recurrir a) un vientre rentado", expresó en el show durante la emisión de este 2 de enero a la par de que mostraba su 'mapa mental'.

En una dinámica del programa Hoy, Galilea Montijo decretó volver a ser mamá en 2024. Imagen Las Estrellas / TelevisaUnivision

Ya tiene opciones para cumplir su sueño de ser mamá de una niña

Este miércoles 4 de enero, durante la emisión de ‘Netas Divinas’ de Unicable, Galilea Montijo volvió a tocar el tema de ser mamá por segunda ocasión, dejando al descubierto que la adopción e incluso la renta de un vientre son sus opciones.

“Personalmente me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña. No sé, (está) la opción de adoptar, de un vientre… No tengo idea, pero no me quiero quedar con esas ganas”, reveló.

Ante la evidente emoción de sus compañeras Paola Rojas, Daniela Magún y Natalia Téllez, la tapatía insistió en que ser mamá de una niña es un sueño de vida. “¿Me prestan el vientre? Me encanta la idea… Me encantaría (ser mamá de una niña), no quiero quedarme con ganas de una niña”, agregó haciendo énfasis en que todavía se encuentra analizando las posibles opciones.

Galilea Montijo ya había pensado en la adopción

En enero de 2020, Galilea Montijo contó a la revista TVyNovelas que tanto ella como su entonces esposo Fernando Reina ya habían puesto sobre la mesa la idea de adoptar, pues ella quería ser mamá de una niña. Sin embargo, en aquella ocasión descartó la opción de utilizar un vientre de alquiler.



“La verdad sí (me quedé con ganas de una niña), pero el tema es la edad. Hace poco me preguntaron que si utilizaría un vientre rentado y no; aunque sí hemos pensado en la adopción, no nos hemos puesto de acuerdo”, señaló.

La estrella de televisión anunció su divorcio de Fernando Reina en marzo de 2023, pero sus planes de convertirse en mamá no han quedado descartados. Ella ya es madre de Mateo, de 12 años.