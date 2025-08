Novia de Liam Payne revela por qué se fue de Argentina cuatro días antes de la muerte del cantante

Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, se fue de Argentina cuatro días antes de que el exintegrante de One Direction falleciera tras caer del balcón de la habitación del hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires.

La pareja del cantante publicó el 14 de octubre un video en TikTok donde narra cómo fue su regreso a Florida, pues "estaba lista para irse", ya que "no le gusta estar muchos días en el mismo lugar". Su viaje solo era por "cinco días" y se prolongó a "dos semanas".

¿Por qué Kate Cassidy se fue sin Liam Payne?

Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor

Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante

En el video no explica por qué su novio Liam decidió quedarse en Argentina, país al que viajaron a principios de octubre para asistir al concierto de Niall Horan, excompañero de Payne de One Direction. Sin embargo, ella confesó que ya quería regresar a casa.

La relación de Liam Payne y Kate Cassidy

Poco después se dejaron ver en otro evento público, llegaron juntos al estreno de 'All of Those Voices' de su excompañero de banda Louis Tomlinson.