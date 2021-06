Frida Sofía dice que el daño que le hizo Enrique Guzmán no se repara con dinero y pide justicia

La hija de Alejandra Guzmán dejó claro que ya no es una guerra de 'dimes y diretes', pues ahora es un proceso legal y dijo que "no se trata de que me crean o no me crean, se trata de que tengan un poquito de empatía y no solo hacia mí, sino a todas las que están alzando la voz", dijo sin dar nombres respecto a los casos que se han dado a conocer en la farándula mexicana recientemente.