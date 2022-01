Restaurante afirma que echaron a Frida Sofía por "rehusarse a pagar su cuenta" e "incomodar a otras personas"

“Yo no tenía a donde irme. Hoy agarraba yo esto y me dieron un (pasaje de autobús) y me lanzaba. Yo me las arreglo”, agregó. “Para que vean que la fama y el glamour no es 24 horas al día, mi vida, y no es como la pintan”, puntualizó. “Estoy lista para vivir y apreciar todo lo que tengo y a ver a mi perrita”.