Florinda Meza responde tajante a quienes le preguntan si “es pariente de Ángela Aguilar”

Video ¿Florinda Meza es "pariente" de Ángela Aguilar?: ella sorprende con respuesta

Florinda Meza respondió tajante a quienes le preguntan si es “pariente de Ángela Aguilar”.

A través de una publicación de Instagram, en la que la actriz destacó que Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ fue uno de los fundadores de la televisión mexicana, en referencia a que la mayor parte de su vida la dedicó a producir programas de televisión y fue pionero de los show de comedia, fue cuestionada sobre sus vínculos familiares con la dinastía que lidera Pepe Aguilar.

“Señora, ¿usted es pariente de Ángela Aguilar?”, le cuestionaron este 9 de julio, a lo que ella respondió tajante: “¿Y usted es pariente de los Chifladitos?”, haciendo referencia al sketch creado por Roberto Gómez Bolaños dentro del programa ‘Chespirito’. Esta emisión retrataba la vida de 'Chaparrón Bonaparte’ y ‘Lucas Tañeda’ que, como su nombre lo dice, estaban chiflados.

Aunque Florinda Meza no hizo más declaraciones sobre el tema, sí limitó los comentarios de su cuenta de Instagram, en la que algunos destacaron que, aparentemente, se habría molestado.

La contundente respuesta de Florinda Meza. Imagen Florinda Meza / Instagram

Comparan a Florinda Meza con Ángela Aguilar

Desde el estreno de la serie de televisión 'Chespirito: Sin Querer Queriendo', Florinda Meza ha respondido de manera frontal y clara a cada una de las personas que la increptan sobre la relación que inició y sostuvo con Roberto Bolaños, a quien conoció estando casado y con 6 hijos.

En ese sentido, su historia de amor con el fallecido comediante ha sido blanco de comparaciones con la de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes hicieron pública su relación tan solo 18 días después de que el intérprete de 'La Siguiente' anunciara su separación de Cazzu, madre de su hija Inti.

Además, ha salido a relucir que ambas comparten un gran cariño por Zacatecas, lugar de México del que es originaria Florinda Meza y en el que creció Ángela, así como la similitud en su corte de cabello, sus clases de ópera y hasta algunas declaraciones que ambas han hecho sobre sus relaciones sentimentales.

Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar han reaccionado o hablado sobre el tema.