Florinda Meza

Florinda Meza responde así a quien le asegura que “siempre será la otra”: “Lo hice feliz”

La actriz Florinda Meza respondió a quien le aseguró que "siempre será la otra", esto en medio de la polémica que atraviesa por su relación con Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito'.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video “Florinda se lo llevó”: exesposa de ‘Chespirito’ así habló de cómo él la dejó con 6 hijos 

Florinda Meza respondió a quien le aseguró que “siempre será la otra”, en medio de la polémica que la actriz actualmente protagoniza debido a su relación con Roberto Gómez Bolaños.

La controversia surgió tras el estreno de la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, en la que se recuerda que los actores comenzaron su romance cuando él aún estaba casado con Graciela Fernández.

PUBLICIDAD

Florinda Meza acepta ser la “segunda”

En el último ‘post’ que Florinda Meza hizo en su cuenta oficial de Instagram, los internautas le han estado dejando comentarios refiriéndose a su vida privada.

Más sobre Florinda Meza

Florinda Meza habla sobre sketch de El Chavo y actuación de Bad Bunny en ‘SNL’: no se guarda nada
0:49

Florinda Meza habla sobre sketch de El Chavo y actuación de Bad Bunny en ‘SNL’: no se guarda nada

Univision Famosos
Florinda Meza lanza tajante opinión sobre Bad Bunny interpretando a Quico de 'El Chavo del 8' en 'SNL'
3 mins

Florinda Meza lanza tajante opinión sobre Bad Bunny interpretando a Quico de 'El Chavo del 8' en 'SNL'

Univision Famosos
¿Florinda Meza se burla de ser “la tercera” mujer “más odiada” de México?: así reaccionó
0:55

¿Florinda Meza se burla de ser “la tercera” mujer “más odiada” de México?: así reaccionó

Univision Famosos
Édgar Vivar reacciona luego que Florinda Meza acusó de “mentiras” lo que se dijo en serie de ‘Chespirito’ 
1:00

Édgar Vivar reacciona luego que Florinda Meza acusó de “mentiras” lo que se dijo en serie de ‘Chespirito’ 

Univision Famosos
Florinda Meza manda consejo a mujeres ante ataques a Ángela Aguilar: “Sean más feministas”
0:57

Florinda Meza manda consejo a mujeres ante ataques a Ángela Aguilar: “Sean más feministas”

Univision Famosos
Florinda Meza reaparece y responde a polémica de los “defectos” de Chespirito: dice que fue “broma”
2 mins

Florinda Meza reaparece y responde a polémica de los “defectos” de Chespirito: dice que fue “broma”

Univision Famosos
Florinda Meza responde a quien la llama "ridícula" por decir que "la 'funa'" no es para siempre
0:58

Florinda Meza responde a quien la llama "ridícula" por decir que "la 'funa'" no es para siempre

Univision Famosos
‘Quico’ acusa que “lo sacaron” de El Chavo del 8 ¿por Florinda Meza?: esto revela ahora
0:57

‘Quico’ acusa que “lo sacaron” de El Chavo del 8 ¿por Florinda Meza?: esto revela ahora

Univision Famosos
Hijo de ‘Chespirito’ responde si hay “venganza” contra Florinda Meza en la bioserie del comediante
0:59

Hijo de ‘Chespirito’ responde si hay “venganza” contra Florinda Meza en la bioserie del comediante

Univision Famosos
Nieta de Chespirito reacciona a declaraciones de Florinda sobre los “grandes defectos” de su abuelo
0:55

Nieta de Chespirito reacciona a declaraciones de Florinda sobre los “grandes defectos” de su abuelo

Univision Famosos

Una usuaria, por ejemplo, le escribió: “Siempre serás la otra, la segunda”. Ante estas palabras, la actriz no se quedó callada.

“Fui su segunda esposa, sí, lo hice feliz”, replicó tajante, refiriéndose a su matrimonio con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

“Lo ayudé a organizar sus finanzas y así pudo darle a sus hijos y a su exesposa en abundancia, sin límites”, agregó igualmente.

La intérprete continuó hablando de su tiempo al lado del artista, con quien vivió en amasiato durante 28 años pues él no se había divorciado.

“Le resolvía todo y le hice la vida sencilla para que él pudiera ser más creativo y regalar más alegría, porque era un genio y la gente se merecía seguir disfrutando de su arte”, explicó.

“Y fui también la que se quedó con él mientras estuvo enfermo, lo cuidé de día y de noche por años, hasta que murió en mis brazos”, añadió.

El comediante falleció en noviembre de 2014, a los 85 años. Según Meza, él sufría Parkinson en etapa tardía y la enfermedad multiinfartos.

Florinda Meza pone un alto

En días pasados, ante la ola de señalamientos que ha estado recibiendo, Florinda Meza lanzó un fuerte mensaje para sus detractores.

“Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí, se trata de ustedes, ¡se trata de todos!”, expresó.

PUBLICIDAD

“Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del ‘Chavo’, eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: ‘La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena’”, sumó.

Ella indicó que “el mal debe parar”, “no sólo por mí, que soy un ser humano, con sentimientos y que no tengo nada que ver con las cosas horribles de las que se me acusa, también por ustedes”.

Relacionados:
Florinda MezaRoberto Gómez BolañosFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD