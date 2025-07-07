Florinda Meza responde así a quien le asegura que “siempre será la otra”: “Lo hice feliz”

Video “Florinda se lo llevó”: exesposa de ‘Chespirito’ así habló de cómo él la dejó con 6 hijos

Florinda Meza respondió a quien le aseguró que “siempre será la otra”, en medio de la polémica que la actriz actualmente protagoniza debido a su relación con Roberto Gómez Bolaños.

La controversia surgió tras el estreno de la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, en la que se recuerda que los actores comenzaron su romance cuando él aún estaba casado con Graciela Fernández.

Florinda Meza acepta ser la “segunda”

En el último ‘post’ que Florinda Meza hizo en su cuenta oficial de Instagram, los internautas le han estado dejando comentarios refiriéndose a su vida privada.

Una usuaria, por ejemplo, le escribió: “Siempre serás la otra, la segunda”. Ante estas palabras, la actriz no se quedó callada.

“Fui su segunda esposa, sí, lo hice feliz”, replicó tajante, refiriéndose a su matrimonio con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

“Lo ayudé a organizar sus finanzas y así pudo darle a sus hijos y a su exesposa en abundancia, sin límites”, agregó igualmente.

La intérprete continuó hablando de su tiempo al lado del artista, con quien vivió en amasiato durante 28 años pues él no se había divorciado.

“Le resolvía todo y le hice la vida sencilla para que él pudiera ser más creativo y regalar más alegría, porque era un genio y la gente se merecía seguir disfrutando de su arte”, explicó.

“Y fui también la que se quedó con él mientras estuvo enfermo, lo cuidé de día y de noche por años, hasta que murió en mis brazos”, añadió.

El comediante falleció en noviembre de 2014, a los 85 años. Según Meza, él sufría Parkinson en etapa tardía y la enfermedad multiinfartos.

Florinda Meza pone un alto

En días pasados, ante la ola de señalamientos que ha estado recibiendo, Florinda Meza lanzó un fuerte mensaje para sus detractores.

“Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí, se trata de ustedes, ¡se trata de todos!”, expresó.

“Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del ‘Chavo’, eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: ‘La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena’”, sumó.